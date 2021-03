El mundo canta El Poder DELLAFE por la Paz

El pop rock venezolano de la banda DellaFe presenta “El Poder”, tema musical que fue creado con el propósito de ofrendarlo para promulgar la paz, el amor, la libertad y el respeto a las diferencias, valores que comparten con el voluntariado artístico “Sumando Voluntades” de la organización de carácter internacional “Cantamos por la Paz Foundation”, del cual son parte como voces de paz ante el mundo.

La banda DellaFe es oriunda de la Isla de Margarita y está conformada por Ysa como vocalista y guitarrista, Tony (coro y bajo), Jeshúa (batería) y Rena (teclado). Desde su creación en el año 2016 explorando composiciones e ideas hasta su consolidación en el año 2018, con el exitoso lanzamiento de su álbum titulado “Bubba”, con 11 temas de autoría propia.

Ganadores como Banda Pop/Pop Rock del Año” a nivel nacional en los Premios “Melomaniac” y “Artistas del Año y “Mejor cancion Pop/Rock” con el tema “Aquí Estoy” en los premios “Margarita Folk”, arrancan el año 2021 cosechando éxitos de carácter internacional al ser escogido su tema “El Poder” como bandera de la campaña “Haz viral el amor” que mantiene el moviendo artístico de Cantamos por la Paz, al reconocerse la ejemplaridad del mensaje y espontaneidad de su audiovisual producido en tiempo de pandemia.

Contando con más de 50 presentaciones a nivel nacional, Dellafe ha realizado 2 conciertos sinfónicos junto a la Orquesta Sinfónica Regional Juvenil del estado Nueva Esparta, bajo la dirección del maestro Ecberht Lucena, presentando el contentivo de su galardonado primer álbum en versión sinfónica.

La canción “El Poder” hace referencia sobre el poder del amor, la unión y la libertad, además enfatiza que el uso de estos valores se encuentra en nuestras manos, y su objetivo es mantener a la humanidad unida para promover la paz.

En su canal de Youtube: DellaFe Oficial también encuentran los VideosClips de sus originales temas: “Aquí Estoy”, “Volar”, “Volverte a ver” y sus conciertos sinfónicos. La invitación es a disfrutar y compartir el audiovisual: “El Poder” y compartirlo utilizando la etiqueta #hazviralelamor siguiendo a la agrupación en instagram como @dellafeoficial para promulgar su valioso mensaje unificador en las redes sociales.

