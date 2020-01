El Mundo en Crisis: El petróleo sube 4% tras el asesinato del general iraní en Bagdad

El petróleo sube 4% tras el asesinato del general iraní en Bagdad

Los precios del petróleo han subido este viernes más del 4% luego que EE.UU. llevara a cabo un ataque de misiles cerca del aeropuerto internacional de Bagdad (Irak), que acabó con la vida del general iraní, Qassem Soleimani, según se desprende de los datos de bolsas.

Así, el precio de los futuros de marzo para el petróleo de marca Brent aumentó un 4,41% a 69,17 dólares por barril, mientras que el de los futuros de febrero para el petróleo de marca WTI ascendió un 4,17% a 63,73 dólares por barril.

Este 2 de enero, EE.UU. llevó a cabo un ataque de misiles cerca del aeropuerto internacional de Bagdad (Irak). El Pentágono afirmó que el ataque fue efectuado «bajo la dirección» del presidente de EE.UU., Donald Trump, y «tenía como objetivo disuadir futuros planes de ataque iraníes».

El Departamento de Defensa acusó al general iraní Qassem Soleimani de «desarrollar activamente planes para atacar a los diplomáticos y miembros del servicio estadounidenses en Irak y en toda la región».

En : Economía