El nuevo tema musical de GRECIA llega cargado de mucho “Amor”

Actriz, presentadora, animadora, locutora, compositora y cantante; todas estas cualidades las posee GRECIA, que actualmente se encuentra promocionando “Amor”, uno de los 4 temas que conforman su EP llamado “Runas”, y que pueden disfrutar junto a los otros sencillos “Sanación”, “Esperanza” y “Soledad” en todas las plataformas digitales. “Cada una de las 4 canciones revelan una historia muy personal para mí”, comenta la artista.

“Amor” fue compuesto por ella junto a Francisco Requena y Baudhy Manzanilla “LBA”, quien también es el productor musical. El estreno realizado en redes sociales y plataformas de música, estuvo acompañado por un videoclip grabado en Huasteca Potosina, México; dirigido por Christian Meléndez y cuenta ya con más de 76.000 reproducciones (https://youtu.be/yolpz3k3tCg).

El promocional ya suena en las emisoras de radio gracias al trabajo realizado por Sky Music Group y se ubica entre los 25 temas más sonados tal y como lo reflejan las carteleras musicales en su Top 100.

Desde mediados del año pasado, Grecia ha estado regalando a sus seguidores temas que han tenido gran aceptación como lo fue “Quédate”, dedicado a su esposo, el influencer y social media mexicano Ryan Hoffman, mejor conocido como Rayito (@rayito) y “No te paro bola”, con una letra divertida y jocosa que muchos usaron para dedicar. En su cuenta de Instagram, pueden encontrar temas grabados con reconocidos artistas mexicanos como Yoss Bones, Gerry, Pastrana y el venezolano Mcklopedia.

Para seguir sus pasos y conocer más sobre su carrera artística, pueden seguirla en @grecia en Instagram, @AyGreciaa en Twitter, @aygrecia en TikTok y suscribirse a su canal de YouTube “Grecia”.

