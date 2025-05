El Pandaa lanza “TENGO 3”: su nuevo dembow explosivo que mezcla humor, ritmo y calle

El artista urbano El Pandaa, una de las voces emergentes más versátiles del movimiento latino, estrenó ayer su nuevo sencillo “TENGO 3”, disponible ya en todas las plataformas digitales. El tema, con bases de dembow fresco, picante y bailable, presenta una narrativa atrevida, cargada de sátira y realidad, donde el artista juega con el imaginario popular del “chisme de barrio” y las relaciones sentimentales múltiples, con su ya característico estilo directo y carismático.

“Dicen que tengo novia y moza… pero ahora tengo tres”, canta El Pandaa en el coro que promete volverse tendencia en redes sociales.

Con esta canción, el artista reafirma su apuesta por letras que conectan con el público joven de forma auténtica, combinando el flow caribeño con un sentido del humor agudo que lo hace destacar entre la nueva ola del género.

Un ascenso imparable

El Pandaa, de origen venezolano y actualmente radicado en Medellín, se ha consolidado como una de las promesas más sólidas del género urbano en Latinoamérica.

Su crecimiento ha sido constante y respaldado por cifras,

Entre sus logros recientes destacan:

Colaboraciones con artistas de talla internacional como Snoop Dogg, y figuras reconocidas del género urbano como Nina Fresh, El Blaack, y otros exponentes en ascenso.

Ha compartido escenario con nombres como Andy Rivera, Diosa Canales, Neblinna, y muchos más.

Entrevistas en algunos de los principales medios de comunicación de Colombia, incluyendo radio, televisión y prensa digital.

Presentaciones en las mejores discotecas de Medellín, así como en grandes ferias y eventos masivos del país.

A la fecha, acumula más de 2.8 millones de reproducciones en su catálogo musical entre Spotify, YouTube y otras plataformas digitales.Con este historial y una propuesta artística auténtica, El Pandaa continúa marcando huella en la escena urbana, reafirmando su versatilidad y conexión con el público joven.

Ya disponible en Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube, Amazon Music, entre otras.

El Pandaa lanza "TENGO 3": su nuevo dembow explosivo que mezcla humor, ritmo y calle

