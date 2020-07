El PET óseo tiene una mejor resolución y establece la extensión de la enfermedad

El estudio es parecido al de Gammagrama óseo, dado que al paciente se inyecta un material radioactivo para, posteriormente hacer el estudio de cuerpo entero, explica Salazar.

Solemos escuchar de las personas que padecen cualquier tipo de tumor en adultos, llámese cáncer de mama, pulmón, próstata, gastro intestinal o tracto genito urinario (riñón y vejiga) que el paciente tiene metástasis en hueso, cuyas principales características son el dolor en los huesos, fracturas, compresión de la medula espinal y altos niveles de calcio en la sangre, entre otros.

Para determinar la presencia de metástasis ósea se realiza un estudio del PET óseo, que en la actualidad sustituye al gammagrama óseo, que se ha venido realizando desde hace muchos años, a fin de establecer la extensión de la enfermedad y poder definir el tratamiento más adecuado para cada paciente con la ventaja de que el PET tiene una mejor resolución por lo que la ubicación anatómica es superior. Dada la situación con los vuelos comerciales de carga, desde los países productores, no se dispone en el país del Tc99m, que es el material radioactivo con el que se realiza en gammagrama óseo.

Así lo expresa la doctora Anaida Salazar, médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, UCV. Especialidad en Radioterapia y Medicina Nuclear en el Hospital Vargas de Caracas. Desarrolla su ejercicio profesional en el Centro Diagnostico Docente, CDD Las Mercedes, institución dirigida por el Dr. Wilson Mourad, orientado a liderar en tecnología médica en Venezuela y en Americe Latina.

Anaida Salazar considera que el procedimiento es muy parecido al del Gammagrama Óseo, dado que al paciente se le inyecta un material radioactivo por vía endovenosa, se espera 45 minutos y luego, pasa al equipo en el que se realizará un estudio de cuerpo entero obteniéndose imágenes axiales, coronales y sagitales.

“El material radioactivo 18FNAF tiene afinidad por el tejido óseo pero se fija en mayor cantidad en las zonas donde hay aumento del metabolismo óseo, que es el caso tanto de tumores primarios de hueso como de metástasis en hueso de otros tumores”, observa la especialista.

Resalta la doctora Salazar, que en el CDD Las Mercedes se está realizando desde hace muchos años y material radioactivo que se inyecta está calculado con base en el peso y talla del paciente. Se puede inyectar en niños, pacientes más susceptibles de desarrollar tumores óseos primarios, por no ocasionar reacciones alérgicas.

Tumores óseos primarios

Aclara la especialista en Radioterapia y Medicina Nuclear, que el PET óseo no es un estudio exclusivo para la detección de de tumores óseos primarios, los cuales se producen en niños y jóvenes, generalmente, menores de 18 años, por lo que, en definitiva, suponen una baja estadística entre los tumores oncológicos primarios, presentando; además, una sobrevida bastante baja que suele metastizar a otros órganos, generalmente, a pulmón, generando la muerte por insuficiencia respiratoria.

“El tratamiento de los tumores primarios de hueso, depende del tipo de tumor y de su extensión en otros huesos o en cualquier otro órgano, en cuyo caso el esquema inicial incluye quimioterapia e ir evaluando la respuesta para decidir la conducta ulterior”, dice.

Afirma que en los casos de lesiones metastásicas a hueso, se indicaría radioterapia si existe dolor o riesgo de fractura y quimio u hormonoterapia, según el origen del tumor primario y de ser sensibles a estos tratamientos, por lo que la sobrevida dependerá de cada tipo de tumor primario