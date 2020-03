El petróleo se hunde más cae 10,31% y cierra en 22,62 dólares.. El barril del WTI para entrega en abril, contrato que cotiza este viernes por último día en Nueva York, cayó un 10,31% respecto al cierre del jueves, para situarse en 22,62 dólares.

Unas horas antes, ganaba en torno a un 10%. Por su parte, el barril de Brent del mar del Norte, crudo de referencia en Europa, para entrega en mayo valía 27,26 dólares en Londres, una caída de 4,25%, después de haber superado temporalmente los 30 dólares.

Esta cotización no son sino pésimas noticias para Venezuela, que comienza a atravesar la crisis del coronavirus con seis años de recesión y sin acceso al financiamiento internacional.

La caída de los precios del crudo, de acuerdo con estimaciones del economista Francisco Rodríguez, le puede costar el equivalente a 9 mil millones de dólares.

«El desplome de los precios del petróleo se suma a un entorno externo que ya era muy complicado para la economía venezolana. La caída acumulada en lo que va de año le costará al país aproximadamente $ 9 millardos en ingresos petroleros», escribió Rodríguez.

De acuerdo con el economista, «Venezuela ya de por sí estaba vendiendo una buena parte de su petróleo a un alto descuento debido a la poca disposición de compradores por contratar envíos a Pdvsa dadas las sanciones. Ahora se hará aún más difícil conseguir compradores». Fuentes del sector energético cifran entre 25% y 35% mínimo esos descuentos.

f.pn

El petróleo se hunde más, cae 10,31% y cierra en 22,62 dólares por el EfectoCoronavirus was last modified: by

En : Economía