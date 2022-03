El precio del kilo de pasta registra incremento de más del 50% en Zulia

En buena parte de los hogares del estado Zulia, una de las combinaciones de alimentos más frecuentes para el almuerzo consiste en un plato de pasta con verduras. El consumo de este carbohidrato se ha preferido en las mesas zulianas por su bajo costo en comparación con otros alimentos básicos de la gastronomía venezolana, como la carne de res, las presentaciones del pollo e incluso los granos.

Sin embargo, durante la primera quincena de febrero, el precio del kilo de pasta se elevó significativamente en los municipios de la Costa Oriental del Lago (Cabimas y Lagunillas), así como en los mercados del Área Metropolitana de Maracaibo (municipios Maracaibo, San Francisco y Mara), tanto en su precio en bolívares como en dólares estadounidenses (USD).

Así lo evidencian los resultados del monitoreo de oferta y precios de alimentos realizado por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), realizado en las regiones occidentales de Lara, Táchira y Zulia, entre el 14 y 16 de febrero, como parte de un estudio más amplio sobre la seguridad alimentaria en el occidente venezolano.

Precios que alcanzan al sueldo mínimo

La canasta de la Costa Oriental del Lago (CCOL) registró el mayor incremento de precio de este carbohidrato. En Cabimas, el kilo de pasta elevó su costo de Bs. 3,64 (USD 0,78) a Bs. 5,65 (USD 1,25) en solo 15 días, un alza de +55,40% en bolívares y de +59,39% en dólares. Por su parte, en Lagunillas, su precio varió de Bs. 4,64 (USD 1,01) a Bs. 6,19 (USD 1,39), rozando el monto del sueldo mínimo nacional, fijado en Gaceta Oficial en Bs. 7,00, desde mayo de 2021.

Por otra parte, la lista de 25 alimentos básicos de la canasta de la Costa Oriental del Lago (COL) registró un valor de Bs. 289,26, es decir, USD 64,39 (tasa promedio de Bs/USD 4,54). En comparación con el costo de esta canasta al cierre de enero, la diferencia en bolívares para esta quincena fue de +0,38%. En USD fue de +3,29%.

En el caso de la canasta del Área Metropolitana de Maracaibo (CAMM), este alimento experimentó su mayor incremento en mercados del municipio San Francisco, donde pasó de promediar Bs. 4,05 (USD 0,86) durante la segunda quincena de enero, a costar Bs. 5,89 (USD 1,28) para la primera quincena de febrero, lo que representa un incremento de +45,62% en bolívares, y de +48,26% en dólares.

Así, durante los primeros 15 días de febrero, la canasta CAMM registró un valor de Bs. 297,87, es decir, USD 59,59 (tasa promedio de Bs/USD 4,74 entre los tres municipios). En tal sentido, para comprar la lista alimentos básicos monitoreados por Codhez era necesario disponer de 4.255,32% del salario mínimo mensual.

Un panorama compartido en los hogares del occidente del país

Para los hogares de Barquisimeto, en el estado Lara, la pasta suele ser acompañada con queso. Sin embargo, esta combinación de alimentos se ve inalcanzable para muchas familias debido a que el precio promedio de este lácteo superó los 5 dólares por kilo (Bs. 22,71). Esto representa un aumento de +4,15% en USD y +1,55 en bolívares, a una tasa de Bs/USD 4,46.

Aunado a ello, el precio del kilo de pasta lideró los aumentos en la capital de Lara, pues pasó de costar Bs. 4,87 (USD 1,06) a valorarse en Bs. 5,87 (USD 1,32), implicando una variación en bolívares de +20,66% y en dólares de +26,08%.

En términos generales, el costo promedio de la lista de alimentos monitoreados de la canasta Barquisimeto se cifró en Bs. 292,92 (USD 65,66), a una tasa de Bs/USD 4,46. Así, en dos semanas, disminuyó -1,87% en bolívares, y aumentó +0,74% en USD.

Además, desde el centroccidente hasta la región andina, los elevados costos de las proteínas de origen animal dificultan su incorporación en la dieta como acompañante de la pasta.

En este sentido, en San Cristóbal, estado Táchira, la carne de primera rompió la barrera de los seis dólares por kilogramo, ubicándose en USD 6,29 (Bs. 28,52), cuando hace quince días promediaba USD 5,65 (Bs. 26,34). Un incremento de +8,27% en bolívares y +11,32% en dólares.

Finalmente, la lista de alimentos que comprende la canasta San Cristóbal (CSCT) alcanzó un valor de Bs. 266,37, equivalentes a USD 58,74 (tasa promedio de Bs/USD 4,53). En pesos colombianos, moneda empleada de manera informal para la compraventa de bienes y servicios en este estado fronterizo, este monto global equivale a COP 225.170,98 (a una tasa de COP/Bs. 845,33).

