El presente y futuro de la oncología es llevar la tecnología a la parte humanizada

La oncología de precisión va tomada de la mano de la tecnología y la pregunta es cómo llevamos ese avance tecnológico y plasmarlo en utilidad clínica. Por eso, nuestro desafío ha sido invertir con tecnología de punta y en un ambiente adverso, contra todos los pronósticos, para brindar lo mejor en diagnósticos, imágenes y tratamientos.

Quien así se expresa es Gustavo Carrero, médico radiólogo con maestría en Física Médica y especialización en Radiodiagnóstico, forma parte del equipo médico del Centro Diagnóstico Docente, CDD Las Mercedes, líder en tecnología médica en Venezuela, dirigido por Wilson Mourad, médico cirujano, especialista en robótica y vías digestivas.

Explica Carrero, que están a la vista los avances en PET.CT y PET.PSMA, los nuevos equipos que llegarán en las próximas semanas (Harmony Pro), más un sistema de informática y de personal altamente capacitado no solo médico, sino técnico en radiología, los que trabajan en el área del PET.CT y personal de enfermería; un equipo multidisciplinario. La gente que está encargada de la producción del radiofármaco con ciclotrón es vital. Porque el rol del centro es acoplar esa tecnología a un informe médico que pueda ser interpretado por el paciente y su médico tratante. Es un trabajo duro e incesante. ¿Cómo llevar la tecnología a la parte humanizada? No olvidar que es todo un conglomerado de personas competentes en diferentes áreas que forman equipo.

Carrero forma parte de un equipo profesional del CDD, que participó en el XX Congreso Venezolano de Oncología de Precisión, organizado por la Sociedad de Oncología de Venezuela. Presentó dos ponencias: Rol de la Imágenes Funcionales y Biológicas en la Planificación de la Radioterapia y Estudios multiparamétricos en imágenes en oncología.

También intervinieron Luisa Suárez, oncóloga y especialista en Radioterapia y Medicina Nuclear con la exposición de “Impacto de la Planificación de radioterapia por PET.CT”; Anaida Salazar, médico con postgrado en Radioterapia y Medicina Nuclear con entrenamiento en PET, en el Hospital John Hopkins, en Baltimore. Su ponencia tituló “PET.CT con PSMA en el Diagnóstico de Cáncer de Próstata” y Arturo Alvarado Pisani, Doctor en Ciencias Fisiológicas y Médicas, mención Bioquímica con postdoctorado en Bioquímica Cerebral y Espectroscopia, con Maestría en Farmacología, quien desarrolló el tema “Espectroscopia por Resonancia Magnética. Biopsia Virtual”. Este equipo fue coordinado por Janeth Rangel, vicepresidente ejecutiva del CDD Las Mercedes.

Planificación de la Radioterapia por PET.CT.

Luisa Suárez especialista en Radioterapia y Medicina Nuclear.

Su presentación versó sobre cómo utilizar las técnicas del PET.CT en la planificación de la radioterapia, tomando en cuenta que esta última evoluciona. “Necesitamos tener mejores estudios con más resolución, en virtud de que las terapias se desarrollan en el ámbito de la precisión”. Para ello, se requieren aliados como los estudios del PET.CT que permiten, no solo ver el comportamiento desde el punto de vista topográfico sino también biológico, lo que va a consentir que se pueda tener mejor resultado en el control local de los tratamientos de radiación. “Adicionalmente, se podrán distribuir los volúmenes de radiación, dependiendo de la captación y tener a futuro, mejores resultados desde el punto de vista de la toxicidad final.

El rol de las imágenes funcionales y biológicas

Gustavo Carrero, médico radiólogo con maestría en Física Médica y especialización en Radiodiagnóstico

En la primera charla, su objetivo era explicar qué se hace con las imágenes avanzadas, cuál es su utilidad clínica real para el mundo del radioterapeuta. Se preguntó cuándo hacer difusión, perfusión, PET especial o PET con FDG. “Todas las técnicas que hacemos de resonancia de perfusión, todas las que hacen ahora con la tomografía de perfusión y cómo procesamos toda esa información para entregarla al radioterapeuta, a fin de que la planificación de la radioterapia sea lo más precisa posible”.

Explicó a los presentes, médicos oncólogos en diversas disciplinas ¿Cómo detectar casos de radio resistencia? ¿Cómo saber si un paciente está progresando en la enfermedad o si respondió al tratamiento? ¿Cómo saber si hay que modificar los tratamientos? Todos esos datos de imágenes es lo que estamos tratando de brindarle al radioterapeuta para maximizar todo el tratamiento con la menor cantidad de efectos secundarios posibles.

En su segunda charla: “Estudios multiparamétricos en oncología”, manifestó cómo en una misma sesión de imágenes obtiene diferentes informaciones o parámetros: parámetro estructural, funcional, vascular y parámetro de microambiente. “Toda esa indagación se procesa para una dar información cualitativa y cuantitativa al médico; no solo al radioterapeuta sino al oncólogo para saber cuál es el estatus real.

En esta misma sesión de imágenes se busca conocer al tumor, conocer la mayor cantidad de sus características que pudiesen brindar información de cómo será la respuesta al tratamiento. “Saber si hay lesiones a distancia, si hay lesiones ocultas, toda esa serie de cosas es parte del estudio.

¿Qué es lo importante de la lesión primaria?

–Hay algo clave que se llama la heterogeneidad. Es decir, no todos los tumores son iguales en todas sus células. Hay células mutantes, hay otras que son propensas a responder a tratamiento, hay otras que no. Porque genéticamente los tumores son muy variables. ¿Cómo traducimos esa variabilidad genética? ¿Cómo la podemos ver antes de tomar la muestra de la biopsia? ¿Cómo saber si cuando tomamos la biopsia, estamos tomando solo un fragmento y no todo?

“Hacia allá es hacia donde estamos empujando las imágenes, a esa búsqueda necesaria para saber que en esta región del tumor vamos a dar un tratamiento de mayor intensidad o en esta no vamos a dar un tratamiento de tanta intensidad”. Eso es básicamente de lo que van estas charlas de imágenes, agarrados de la mano de la charla de espectroscopia, que entra entre los estudios multiparamétricos.

Noviembre, 2022