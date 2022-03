El Presidente Nicolás Maduro confirmó reunión con EE.UU e informó que llegaron a acuerdos. Además, anunció la reactivación del diálogo con la oposición venezolana en México.

“Hemos acordado trabajar en una agenda amplia, temas de interés, me pareció importante poder cara a cara conversar temas de máximo interés de Venezuela y del mundo, ratifico toda la voluntad para avanzar en una agenda que permita el bienestar”, dijo Maduro.

Más temprano, la Casa Blanca también ratificó el encuentro de EE.UU. con Maduro.

“Hemos tocado temas de interés que hemos acordado trabajar hacia delante… Los temas que se conversaron se conversaron, los temas que se acordaron, se acordaron”, afirmó Maduro en horas de la noche de este lunes durante una transmisión en vivo por VTV.

Indicó que la reunión con los estadounidenses fue en horas de la noche de este sábado en el Palacio de Miraflores y que duró dos horas.

“Tuvimos una reunión muy respetuosa, cordial, muy diplomática”, resaltó, notificando que acordaron con el gobierno estadounidense seguir con una agenda amplia para conversar sobre temas de interés.

“Continuarán las conversaciones y una agenda positiva entre Estados Unidos y Venezuela», recalcó.

Sobre la reactivación del diálogo con la oposición venezolana, invitó a Rusia y Ucrania a hacer lo mismo.

“Si pedimos diálogo a Ucrania y Rusia, tenemos que dar el ejemplo”, manifestó.

#EnVideo📹| Presidente @NicolasMaduro informó que el pasado sábado en horas de la noche llegó a Venezuela una delegación del Gobierno de Estados Unidos, con la cual se sostuvo una reunión respetuosa, cordial y muy diplomática.#SomosTierraDeGracia pic.twitter.com/l8iTQB4wIs — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) March 8, 2022

El Presidente Nicolás Maduro confirmó reunión con EE.UU y anuncia diálogo con oposición was last modified: by

En: Gobierno