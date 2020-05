El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que si alguna vez decide intervenir en Venezuela, sería con una «invasión» militar, al negar de nuevo cualquier implicación en el intento de ataque con participación de exmilitares estadounidenses contra Nicolás Maduro.

«Si alguna vez hiciéramos algo con Venezuela no sería de esa forma. Sería ligeramente diferente. Se llamaría una invasión», dijo Trump durante una entrevista matutina con la cadena de televisión Fox News.

«Si quisiera entrar en Venezuela no lo mantendría en secreto, y no mandaría a un grupo pequeño, hablaríamos de un Ejército», subrayó.

Trump describió como «un grupo que actuó en solitario» al colectivo compuesto por dos estadounidenses y «muchos venezolanos» que entre el domingo y el lunes protagonizó dos intentos de penetración desde el mar en Aragua y La Guaira, en los que murieron ocho personas y fueron detenidas otras 18.

«(El grupo) no estaba dirigido por el general George Washington», dijo con sorna Trump. «El Gobierno no tiene nada en absoluto que ver con ello».

El Presidente Trump afirma que «Si quisiera entrar en Venezuela enviaría un ejercito» was last modified: by

En : Noticias de Estados Unidos