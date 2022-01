El proyecto colombiano Del Mar La Espuma lanza ‘Minga por la paz’ y ‘El juego del Ángel’

Las canciones de Del Mar La Espuma trasiegan por letras enigmáticas y emotivas, llenas de imágenes y metáforas de la naturaleza que hablan de existir desde el amor y la libertad.

Su propuesta discurre en reflexiones sobre temas sociales, el activismo ambiental y la experiencia mística.

Del Mar la Espuma (DMLE) es un proyecto musical indie rock colombiano que surge a finales de 2015 por iniciativa de Mauricio Rojas, cantante, músico y compositor. El proyecto que ha tenido diversas fases y encuentros colaborativos, en la actualidad es una propuesta en formato de dúo, acompañado por Juan Pablo Bedoya, músico, arreglista y productor.

El mensaje de las canciones de Del Mar La Espuma trasiegan por letras enigmáticas y emotivas, llenas de imágenes y metáforas de la naturaleza que hablan de existir desde el amor y la libertad de la inmensidad de lo que parece desconocido frente a los sonidos superficiales que silencian en momentos la voz, mensajes que van desde lo romántico y sensual, que discurren en reflexiones sobre temas sociales, el activismo ambiental y la experiencia mística.

«Queremos ser un referente para el rock indie en español y profundizar cada vez más en la generación de experiencias sensoriales, que sumerjan a nuestra audiencia en un mundo emocional, de conciencia y de belleza, además, que conecten con la naturaleza a través de una oleada de sonidos frescos y atmósferas profundas», comenta Mauricio.

‘Minga por la paz’ es su nuevo lanzamiento, un aporte de Del Mar La Espuma desde la música a la paz y un homenaje a las víctimas del conflicto armado en Colombia. La canción hace parte de una contribución a la memoria de los desaparecidos y las luchas de sus familias. La canción está ambientada con elementos sonoros y arreglos musicales del folklor andino principalmente, manteniendo su ya reconocido formato electro rock. ‘Minga por la Paz’ hará parte del EP ‘Nuevo amanecer’.

«La canción la escribí mientras trabajaba en la investigación de casos de Desaparición Forzada en el Magdalena Medio y la Comuna 13 de Medellín, situaciones que me conmovieron profundamente por los horrores de la guerra y que quedaron plasmadas en ‘Minga por la paz’ para visibilizar la realidad que han vivido anónimamente tantos colombianos. También tiene un hilo de esperanza para que estas circunstancias no se repitan. En muy gratificante tener la participación de mi padre Alpher Rojas, escritor y defensor de derechos humanos, quien aportó de su pluma algunos párrafos para esta canción y este homenaje», enfatiza Rojas.

El video de la canción es una sesión en vivo en donde se evidencia una propuesta de contrapunteo a dos cámaras con variaciones de color y blanco y negro que busca contagiar a la audiencia con la fuerza de la interpretación del proyecto.

