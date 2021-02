El RAP venezolano presente en la “Ciudad Moderna” de Loreana

Loreana no deja de sorprendernos. Abriendo el 2021 la venezolana radicada en Miami lanza Ciudad Moderna, un tema que llega para volver a romperla por todo lo alto y para mediados de año promete el lanzamiento de su primer disco. A sus 25 años se consagra como una promesa de la música venezolana en el mundo del RAP-Hip Hop; esta chica ha venido ganando cada vez más popularidad en la industria de la música y definitivamente quiere hacer del 2021 un año muy importante para su carrera como solista.

El 1ero de enero de 2021, arrancando el año con toda la energía posible, Loreana nos presenta Ciudad Moderna; un single que fue escrito por la misma artista en julio del año pasado y producido por Sebastian Núñez [@sebasplay] en Chocolate Music Studio [@chocolatemusice]. Ambos le dieron a este track un estilo POP-RAP, que narra una historia para reflexionar sobre el presente y el futuro; sobre nuestros valores y esos conceptos internos que nos impulsan a ser mejor. Sin duda una crítica social que invita al despertar individual y a escapar del adoctrinamiento diario.

Loreana, nacida en Maracaibo y hoy radicada en Miami, vuelve a regalarnos un tema cargado de energía y personalidad. Construyendo una carrera musical que va en ascenso; esta joven artista, le da la bienvenida a este nuevo año de la mejor manera posible. Luego del lanzamiento exitoso de Alas, un tema que acompañado de su video logró más de 100.000 reproducciones en YouTube https://www.youtube.com/watch? v=XKty1DI2G7g.

Loreana nos adelantó que el lanzamiento de su primer disco se anunciará en muy pocos meses; así que, la invitación es para estar muy atentos a los próximos pasos de esta joven artista.

