El rapero venezolano Reke estrena nuevo disco

Reke es uno de los nombres más destacados del rap de nuestro país. Un artista que lleva más de dos décadas llenando conciertos y sacando discos memorables del Hip Hop; y ahora, desde España, sigue componiendo y cantando. En el mes de febrero de 2021 nos presenta su nuevo albúm Tranquilandia [Cycling Records]. Su noveno disco en solitario, el cual llega en un gran momento creativo para el rapero, donde en la actualidad incursiona en diferentes disciplinas artísticas, como lo demuestra con la dirección de sus propios videoclips.

Tranquilandia, disponible desde ya por todas las plataformas digitales, se mueve al ritmo del Hip Hop clásico en la mayoría de sus doce temas. En él, disfrutamos de un Reke que no ha perdido la frescura, sigue ágil y afilado; agresivo y feroz si hace falta, pero al mismo tiempo tocando las fibras más emotivas.

Sus temas son variados, van desde la cotidianidad y la injusticia hasta sus propios pensamientos. Pasando por la historia de su proceso migratorio, hasta llegar a la crítica de las elites políticas, y mostrarnos su pasado. Este es un disco completo y personal, lleno de rimas acertadas y versos con contenido.

El álbum comienza con el tema llamado TRAP, estrenado recientemente, que en palabras de Reke, este single es “un estilo de vida de los que somos menos favorecidos; todo va desde sobrevivir buscando dinero como sea en la calle”.

Tranquilandia, es un disco cargado de concepto, que cuenta con colaboraciones de artistas importantes como la de Lil Supa´ y Gabilonia. En este disco Reke sigue satisfaciendo a los nostálgicos del Hip Hop, pero sin miedo de mirar al futuro.

