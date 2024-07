El Salsero Dominicano Johnny Rowd Vuelve a Brillar con ‘MALA’

Santo Domingo, Rep. Dom. – Johnny Rowd, el reconocido salsero dominicano, está de vuelta en la escena musical con el relanzamiento de su éxito «MALA» junto a un impresionante videoclip. Bajo el sello discográfico La Oreja Media Group, el artista nos presenta una nueva versión de este tema que promete conquistar nuevamente a sus seguidores.

«MALA» es una canción escrita por el talentoso Rafael Peralta, conocido como Miñongo, y producida por el reconocido Freddy Valdez. Esta colaboración entre dos grandes de la música latina ha dado como resultado una canción llena de ritmo, sabor y pasión, características que siempre han destacado en la música de Johnny Rowd.

El videoclip de «MALA» es una verdadera obra de arte audiovisual, producido por La Oreja Media Group y dirigido por Christopher Ureña. En él, podemos ver a Johnny Rowd desplegando todo su talento y carisma. Sin duda, este videoclip es el complemento perfecto para una canción que ya es un éxito en las pistas de baile.

Además, próximamente estará promoviendo su nuevo corte musical que lleva por nombre «Préstamela A Mi», el cual estará disponible en todas plataformas digitales.

Con este relanzamiento, Johnny Rowd demuestra una vez más su vigencia en la música latina y su capacidad de reinventarse y adaptarse a las nuevas tendencias. «MALA» ya está disponible en todas las plataformas digitales y el videoclip se puede disfrutar en su canal de YouTube:

