El Salsero Sexappeal revive «Pobre Diablo» un éxito de Emmanuel.

Santo Domingo, República Dominicana – Sexappeal, uno de los salseros más influyentes de la República Dominicana, regresa con una reinterpretación poderosa y emotiva del icónico tema «Pobre Diablo» del cantante mexicano Emmanuel. Esta nueva versión salsa, que promete conquistar tanto a los fanáticos del género como a los amantes de la música de los 80’s, forma parte del álbum «Let’s Salsa & Chill» de La Oreja Media Group.

La producción musical estuvo a cargo del talentoso productor dominicano Richy Rojas, quien llevó a cabo la grabación en la vibrante ciudad de Cali, Colombia, un epicentro reconocido de la salsa a nivel mundial. La adaptación salsa de «Pobre Diablo» mantiene la esencia nostálgica y desgarradora del tema original, mientras que la interpretación única de Sexappeal le infunde una energía renovada, combinando pasión, ritmo y melodía.

El video musical, dirigido por Christopher R. Ureña, acompaña a la perfección la intensidad emocional de la canción. En este, además de la participación protagónica de Sexappeal, destaca la actuación del salsero Jehu El Rey, quien interpreta al «Pobre Diablo», el personaje central de la narrativa que se ve envuelto en un triángulo amoroso. El video cuenta una historia visual cautivadora, donde se exploran los temas de la traición y el desamor con una profundidad dramática que complementa a la perfección la letra de la canción.

Sexappeal expresa su entusiasmo por este lanzamiento, afirmando que “revivir un tema tan significativo de la década de los 80’s en un género que amo como la salsa, es un honor y un desafío que he disfrutado profundamente. Estoy seguro de que tanto los seguidores de Emmanuel como los míos encontrarán algo especial en esta nueva versión.”

«Pobre Diablo» ya está disponible en todas las plataformas digitales bajo la distribución de La Oreja Media Group y promete ser un éxito rotundo en la escena de la música latina, reafirmando una vez más el estatus de Sexappeal como uno de los grandes exponentes de la salsa contemporánea.

