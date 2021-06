El Salvador es el primer país en adoptar el Bitcoin cómo moneda

A través de una Ley aprobada por el congreso de ese país centroamericano, esta nación busca motorizar su economía y se convierte así en la primera en adoptar una criptomoneda, que los usuarios utilizan principalmente como refugio de valor a largo plazo, a la espera de que su precio suba a lo largo del tiempo (aunque Venezuela cuenta con su particular petro, la primera criptomoneda estatal del mundo).

La Ley Bitcoin de El Salvador

«La presente ley tiene como objeto la regulación del bitcoin como moneda de curso legal, irrestricto con poder liberatorio, ilimitado en cualquier transacción» y a cualquier titulo que la personas naturales o jurídicas públicas o privadas requieran realizar, reza parte del artículo 1 de la nueva normativa aprobada y denominada Ley Bitcoin.

La ley establece que el cambio entre el bitcoin y el dólar estará establecido «libremente por el mercado» y no estará sujeto a impuestos sobre las ganancias de capital al igual que cualquier moneda de curso legal.

La legislación también indica que todo agente económico beberá aceptar el bitcoin como forma de pago «cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio» y que el órgano Ejecutivo creará la estructura institucional necesaria para la circulación de la criptomoneda, de acuerdo a lo establecido en la ley.

Esta ley será enviada ahora, para su respectiva sanción, al presidente Nayib Bukele, que ya se adelantó celebrando en Twitter.

La iniciativa, que solo establece el curso legal del bitcoin y no de otras criptomonedas ni de los proyectos subyacentes, fue aprobada con los votos de 62 diputados de los 84 en el Parlamento y entrará en vigencia 90 días después de su publicación en el Diario Oficial.

La oposición se opone, como siempre..

La normativa fue introducida a la sesión del Parlamentos sin mayor discusión legislativa. No contó con los votos de 19 diputados, 14 parlamentarios de la Alianza Republicana Nacionalista, 4 del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y uno del diputado Johnny Wright de Nuestro Tiempo, todos partidos opositores.

El diputado opositor Rodrigo Ávila señaló durante su intervención en el pleno que el bitcoin es «un mecanismo monetario volátil y su uso genera una situación grave si no se toman las medidas pertinentes». También señaló que en «varios» países se ha prohíbido el uso de criptomonedas, en especial el bitcoin, y en «otros» se ha alertado sobre el uso específico del bitcoin.

Agregó que el bitcoin «se permite en varios países pero no ha sido oficializado como moneda de curso legal, lo que sí se está haciendo aquí sin un mayor análisis, ni la discusión debida».

Defensa de Bukele

Sin embargo, el presidente Bukele señaló en su Twitter que «la #LeyBitcoin es ambiciosa, pero sencilla, además está bien estructurada para que tenga riesgo 0 (cero) para quienes no quieran asumir riesgos».

Bukele apuntó que «el Gobierno garantizará la convertibilidad al valor exacto en dólares al momento de cada transacción». «A su vez, traerá inclusión financiera, inversión, turismo, innovación y desarrollo económico para nuestro país (…) que nadie nos diga que somos muy pequeños para ser grandes», agregó.

El órgano Ejecutivo deberá crear el reglamento que rija la aplicación de la ley, por lo que se espera que en está queden aclarados algunos elementos que no explica la legislación, como la «convertibilidad automática e instantánea» de bitcoin a dólar.

