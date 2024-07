El Secretario General de las Naciones Unidas hace un llamamiento a la acción mundial contra el calor extremo.

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha lanzado un Llamado a la acción contra el calor extremo en respuesta a los impactos mortales del aumento de las temperaturas en todo el mundo. El Llamado a la Acción esboza la necesidad mundial de cuidar a las personas vulnerables, proteger a los trabajadores, impulsar la resiliencia utilizando datos y ciencia, y limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5 °C.

La crisis climática está elevando las temperaturas a niveles insoportables en todo el mundo, lo que provoca muertes relacionadas con el calor, enfermedades relacionadas con el calor y ejerce presión sobre los sistemas de salud de todo el mundo. El estrés por calor es la principal causa de muertes relacionadas con el clima, y las estimaciones muestran que cada año se produjeron aproximadamente 489 000 muertes relacionadas con el calor entre 2000 y 2019.

«El calor extremo es el efecto más visible del cambio climático, todo el mundo se ve afectado», dijo la Dra. María Neira, Directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud. «Aquellos con condiciones de salud existentes empeorarán mucho con el calor extremo y esto afecta la salud de todos de maneras a veces sorprendentes. Incluso la salud mental se ve afectada por el calor, lo que hace que las personas se sientan confundidas, ansiosas o incluso violentas».

La exposición aguda y prolongada al exceso de calor causa estrés por calor en el cuerpo y exacerba las enfermedades subyacentes, incluidas las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la salud mental, el asma y la enfermedad renal. Puede aumentar el riesgo de accidentes, resultados adversos del embarazo y el parto, y aumentar la transmisión de algunas enfermedades infecciosas. En condiciones de calor extremo, el estrés por calor no tratado puede provocar un golpe de calor, que puede ser una emergencia médica fatal.

La buena noticia es que las enfermedades y muertes relacionadas con el calor se pueden prevenir. Existen acciones y herramientas basadas en la evidencia que salvan vidas y limitan significativamente los impactos en la salud del calor extremo. Podemos proteger a los más vulnerables a través de la concienciación pública sobre cómo mantener los sistemas de protección social y de salud frescos y preparados para el calor, ampliar los sistemas de alerta de salud por calor para alertar a las autoridades y al público, y fomentar soluciones basadas en la naturaleza en las ciudades para reducir el exceso de calor urbano.

Según las estimaciones de un informe elaborado por la OMS, la ampliación mundial de los sistemas de alerta sanitaria por calor en 57 países tiene el potencial de salvar casi 100 000 vidas al año. La OMS copatrocina la Red Mundial de Información sobre Salud del Calor por el Calor, que reúne a organismos de las Naciones Unidas, gobiernos, expertos y asociados de la sociedad civil para compartir conocimientos y ampliar soluciones para proteger a las comunidades del calor extremo en todo el mundo.

