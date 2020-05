‘El secreto de Puente Viejo’ se despide en Antena 3 Internacional

‘El secreto de Puente Viejo’ se despide con un final cargado de emociones, en Antena 3 Internacional

El viernes 22 de mayo se estrena el último capítulo de la serie más longeva de la televisión española

A modo de homenaje, el canal emitirá durante el fin de semana varios especiales de ‘Hasta Siempre, Puente Viejo’, que incluyen testimonios y momentos icónicos

‘El secreto de Puente Viejo’ ha marcado un hito en el panorama audiovisual tras nueve años en emisión, más de 2.300 capítulos y con presencia en más de 60 países

18/05/2020

‘El Secreto de Puente Viejo’, la serie diaria de gran éxito en la televisión y mayor repercusión internacional, llega este viernes 22 de mayo a su gran final. Y lo hará por todo lo alto, tras nueve años en antena, más de 2.300 capítulos emitidos, cerca de 800 actores y 24.000 figurantes, 700 decorados construidos y más de 40.000 secuencias escritas en 105.000 páginas de guion.

Convertida en la serie más longeva de la televisión española, ‘El secreto de Puente Viejo’ ha marcado un antes y un después, congregando cada tarde a millones de fieles a personajes como Doña Francisca, Raimundo, Emilia, Hipólito, Mauricio, Matías… y muchos más. El viernes, los fans de la serie descubrirán el gran misterio que alberga Puente Viejo con un desenlace cargado de emoción y de sorpresas. Además, a modo de homenaje, Antena 3 Internacional emitirá el fin de semana varios especiales de ‘Hasta Siempre, Puente Viejo’ con testimonios y escenas emblemáticas, y los últimos tres capítulos de la serie.

Producida por Atresmedia, en colaboración con Boomerang TV, ‘El Secreto de Puente Viejo’ ha contribuido al desarrollo y fortalecimiento de la industria audiovisual española. Por ella, han pasado los mejores profesionales del sector y ha significado un excelente escaparate para decenas de actores que han logrado consolidar su carrera como María Bouzas, Álvaro Morte, Megan Montaner, Jaime Lorente, Álex Gadea, Alejandra Onieva, Jordi Coll, Adriana Torrebejano, Carlos Serrano, Sandra Cervera o Loreto Mauleón, entre otros.

“‘El secreto de Puente Viejo’ es una serie que nos ha dado muchas satisfacciones. Por un lado, la fidelidad del público que se ha emocionado con la historia y los personajes. Y, por otra parte, conseguir que una serie se mantenga tanto tiempo en pantalla es muy positivo para la industria al demostrar la calidad y el gran trabajo que hacen los profesionales en nuestro país”, comenta Montse García, directora de Ficción de Atresmedia.

‘El Secreto de Puente Viejo’ cuenta con Luis Santamaría y Alberto Pernet como productores ejecutivos. David Montoya, Pedro Martínez Cifuentes, Alberto Lobelle y Cesar Arriero son los directores de la serie. Miquel Peidró es el coordinador del equipo de guion formado por José Antonio López, Estefanía Mendaña, Benjamín Zafra, Susana Prieto, Santiago Díaz, Santiago Tabuenca, Félix Jiménez y Francisco Díanes. Todos ellos, junto a un equipo técnico y artístico compuesto por grandes profesionales, están al frente de la producción.

Así será el capítulo final

Tras el atentado en la hojalatera de los Solozábal, Pablo sale malherido para preocupación de todos en la Casona, en especial de Carolina. Mientras tanto, Rosa, decidida a acabar de una vez con la felicidad de su hermana Marta, se las ingenia para inculpar a Adolfo en el asesinato de Ramón.

Tomás, dispuesto a destapar la verdadera cara de Jean Pierre ante su madre, le tiende una trampa, informándole que ha aparecido el cadáver del capataz Íñigo Maqueda. Marcela descubre el secreto que Emilia ha guardado celosamente desde que llegó a Puente Viejo y se lo cuenta a Matías.

Por su parte, Francisca Montenegro llama a Lázaro Campuzano para poner al límite a Don Filiberto, sin saber que esta orden va a traer consecuencias terribles e inesperadas en Puente Viejo.

HORARIOS DE EMISIÓN

ÚLTIMO CAPÍTULO – viernes, 22 de mayo

LATAM: 5:15PM Méx / 6:15PM Col / 7:15PM Ven / 8:15PM Arg

US: 7:15PM ET / 4:15PM PT

Especiales ‘Hasta Siempre, Puente Viejo’ – sábado, 23 de mayo

LATAM: 4:00PM Méx / 5:00PM Col / 6:00PM Ven / 7:00PM Arg

US: 6:00PM ET / 3:00PM PT

Últimos capítulos – Domingo, 24 de mayo

LATAM: 4:00PM Méx / 5:00PM Col / 6:00PM Ven / 7:00PM Arg

US: 6:00PM ET / 3:00PM PT

