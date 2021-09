El sector del entretenimiento sucumbe a la crisis económica

El pasado año 2020 pasará a la historia como uno de los más trágicos del último siglo. La pandemia dejó muchas víctimas humanas en todo el planeta, y aun hoy sigue produciéndose un conteo constante de muertes como consecuencia de este maldito virus.

Teniendo claro que lo primordial es la vida de las personas, hay otros campos como el económico que también ha sufrido un traspié por las derivadas de la paralización mundial que supuso los bloqueos y confinamientos generalizados para intentar paliar esta lacra.

Prácticamente ningún sector ha sido ajeno a esta tesitura, incluido aquellos que por su modelo de negocio operaban en la red de redes huyendo de la presencialidad. El ámbito del juego online parecía algo inalterable ante cualquier fenómeno externo, pero nada más lejos de la realidad. Durante la decimosexta edición del Global Gambling Report de GBGC se ha puesto de manifiesto una disminución ostensible en cuanto los ingresos el pasado 2020. Así se recoge en un estudio de Tragaperras Web, estimando que esa cifra puede estar en torno a los 100 mil millones de dólares, un hecho sin precedentes en una actividad de entretenimiento interactiva que presentaba un crecimiento constante en los últimos años. Las causas son fácilmente identificables: las restricciones impuestas por los diferentes gobiernos en cuanto a modalidad y limitación de la cotidianidad para intentar el avance de la pandemia.

Después de la tempestad siempre llega la calma, y esto es lo que parece que sucederá en el sector del juego en línea. Poco a poco las medidas para la contención del Covid 19 son más laxas, lo que implica que la sociedad vuelva pasito a pasito hacia la tan ansiada normalidad con la que gozaba antes de marzo de 2020.

Este 2021 ya se están contemplando los primeros signos de recuperación en el campo del juego online. Tanto a nivel de visitantes como de ingresos se ha denotado un crecimiento sostenido, lejos de la caída del curso anterior. Se estima que la tasa interanual de mejora se situé en torno al 10,8%, una gran noticia para todo el sector, tras un curso convulso que será muy complicado que se vuelva a atisbar en el futuro cercano.

Esta tendencia es una constante en todo el globo terráqueo, sin embargo, hay zonas como América del Sur, que ese crecimiento es mayor. Al ser una actividad de implantación más o menos reciente en esta zona del planeta, esas fluctuaciones al alza se producen de una manera más pronunciadas.

Es previsible que en el largo plazo esa fase expansiva de esta actividad siga siendo una realidad. Será cuestión de que todos los factores exógenos no incidan de manera inesperada en la vida de la sociedad, para que los gustos y preferencias sigan fluyendo a gusto del consumidor.

En: Economía