El Tenista Novak Djokovic, número uno del mundo positivo para COVID-19

El Tenista Novak Djokovic, número uno del tenis mundial positivo para COVID-19. El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, informó este martes de que resultó positivo en el test de Covid-19 al que se sometió el lunes en Belgrado, ante las sospechas de haberse contagiado en el torneo «Adria Tour» que él organizó.

Djokovic confirmó que su mujer, Jelena, también se contagió.

«Tan pronto llegamos a Belgrado nos sometidos al test. El resultado mío y (el) de Jelena es positivo. Los hijos son negativos», escribió Djokovic en un comunicado publicado por la agencia de relaciones públicas New Media Team.

El tenista añadió que, de momento, no tiene síntomas de COVID-19, que permanecerá aislado durante 14 días y que dentro de cinco días volverá a someterse a un nuevo análisis para verificar si sigue teniendo el patógeno.

Djokovic es así el séptimo caso de coronavirus entre los participantes y asistentes al citado torneo, que fue interrumpido el pasado domingo tras conocerse el caso positivo del búlgaro Grigor Dimitrov (19).

