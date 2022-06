¿El trading de Bitcoin es Seguro?

Si bien Bitcoin ha disfrutado de una popularidad significativa desde su introducción, algunas personas se muestran escépticas acerca de operar con él. Sin embargo, algunas personas han obtenido rendimientos significativos de sus actividades de trading de (sitio oficial). Hoy, algunas personas compran y venden Bitcoin diariamente. Sin embargo, no tiene que hacer esto todos los días para beneficiarse del trading de Bitcoin. Puede comprar sus bitcoins y venderlos después de una semana o meses. Si bien el trading de Bitcoin parece complejo para algunas personas, es más fácil cuando sabe cómo hacerlo de manera segura.

Entender el trading de Bitcoin

El primer paso para operar con Bitcoin de forma segura es comprender lo que implica. Para la mayoría de las personas, el trading de Bitcoin implica comprar esta criptomoneda en un intercambio de criptomonedas como BitIQ. Aquí, se registra en la plataforma digital para tener una cuenta de trading.

La mayoría de los intercambios de criptomonedas requieren que los nuevos usuarios se registren con detalles precisos y verifiquen sus identidades. Por ejemplo, un intercambio de Bitcoin puede requerir que proporcione documentos de identificación personal, como una identificación emitida por el gobierno o una licencia de conducir.

En general, lo esencial que debe hacer es seleccionar un intercambio de criptomonedas de buena reputación. De esa manera, puede estar seguro de que el dinero fiduciario que tiene en su cuenta de intercambio de criptomonedas estará seguro. Además, los bitcoins que compre a través de la plataforma estarán seguros mientras los mantenga allí.

Asegure su billetera Bitcoin

La mayoría de los expertos recomiendan transferir sus bitcoins desde su cuenta de intercambio de criptomonedas a una billetera de criptomonedas. Eso es porque los intercambios de criptomonedas pueden no priorizar la seguridad. Tal vez, es por eso que algunas personas han perdido mucho dinero después de que los delincuentes piratearan los intercambios de criptomonedas.

Por lo tanto, elija una billetera criptográfica segura y transfiera los bitcoins que no tiene la intención de vender en ella. Tal vez, una billetera caliente sea ideal para usted si planea intercambiar bitcoins con más frecuencia. Alternativamente, mantenga los tokens en una billetera fría sin conexión a Internet.

Recuerde que cualquiera puede realizar transacciones con sus bitcoins si obtiene la clave privada de su billetera. Por lo tanto, mantenga en secreto las claves privadas de su billetera Bitcoin.

Controle el monto que gasta en Bitcoin

No gaste todos sus ahorros en Bitcoin. En cambio, invierta una cantidad que pueda perder sin experimentar un impacto significativo en sus finanzas. La mayoría de los asesores financieros y de inversiones recomiendan invertir el 1% de la cartera de inversiones en esta criptomoneda.

Sin embargo, los fondos que gaste en Bitcoin deberían depender de su apetito por el riesgo. Pero nadie aboga por gastar una cantidad significativa de dinero en este activo volátil. En su lugar, desarrolle un plan de trading que funcione para sus objetivos de inversión. Además, investigue los factores que influyen en los precios de Bitcoin para determinar el mejor momento para comprar o vender esta moneda virtual.

Entienda los obstáculos regulatorios

Algunos países están formulando reglas para regular Bitcoin y otras monedas digitales. En consecuencia, las leyes que rigen el trading de criptomonedas en su país pueden afectar la seguridad de su inversión. Por lo tanto, comprenda los obstáculos regulatorios que probablemente enfrentará al comprar o vender Bitcoin.

Sin embargo, la mayoría de los gobiernos no tienen una posición concreta sobre Bitcoin. Por lo tanto, Bitcoin está poco o nada regulado en muchos países. Pero este estado puede presentar riesgos porque no tiene forma de recuperar sus bitcoins si los delincuentes los roban.

Además, comprenda que su país podría prohibir Bitcoin. Países como China han prohibido la minería y el comercio de Bitcoin. Si el gobierno prohíbe Bitcoin por completo, podría sufrir grandes pérdidas después de comprar Bitcoin. Sin embargo, los expertos en criptomonedas creen que prohibir Bitcoin no es fácil ya que está descentralizado. Incluso los países con una prohibición total de criptomonedas tienen dificultades para implementarla debido a su naturaleza descentralizada.

Palabras finales

Al igual que otras inversiones, Bitcoin viene con sus riesgos. Sin embargo, puede evitar los riesgos al operar con Bitcoin haciendo su debida diligencia. Idealmente, tómese el tiempo para investigar Bitcoin y cómo funciona antes de operar. En general, el trading de Bitcoin es seguro cuando se realiza correctamente.