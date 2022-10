El Transilvania Music Festival se celebrará en Caracas este 03 de diciembre

Caracas se prepara para vibrar y disfrutar el Transilvania Music Festival, el evento que unirá a más de 8.000 mil espectadores el próximo 03 de diciembre en las instalaciones del campo de fútbol de la Universidad Simón Bolívar.

Transilvania Music Festival se ha convertido en uno de los eventos más esperados del año, ya que reúne entre su lineup a lo mejor del talento nacional junto a invitados internacionales de lujo, desde la movida electrónica hasta el género urbano.

Recordemos que previo al Transilvania Music Festival, se realizaron en diversos lugares y locales comerciales siete eventos los cuales fueron: “Pereza”, “Envidia”, “Lujuria”, “Ira”, “Codicia”, “Soberbia” y “Gula”, quienes fueron parte de “Los 7 pecados capitales”, la antesala para cerrar con broche de oro.

Para esta edición, además de regresar renovados y mantener la temática y el ambiente que cada año nos tienen acostumbrados, se está preparando una intensa logística adaptada para el disfrute de todos los asistentes.

Este año, Producciones TWE y OZ Show aseguran que vivirán una experiencia nunca antes vista, con un gran despliegue tecnológico que permitirá bailar hasta el amanecer.

En Transilvania Music Festival: “Los 7 pecados capitales”, se podrá disfrutar de carpas alusivas a la temática del evento con actividades dinámicas además de un escenario principal que no dejará de sorprender durante la jornada.

Próximamente a través de las redes oficiales del festival @transilvaniamf se estarán anunciando todos los talentos que estarán presentes en el stage para el próximo 03 de diciembre.

Las entradas estarán disponibles desde el próximo lunes 10 de octubre a través de la plataforma de Yummy Fun, además de los puntos de ventas y aliados comerciales autorizados por la marca como Candy World, Chuchexpress, entre otros.