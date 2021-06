El trazo urbano de SUSO33 toma la galería Odalys de Madrid

Considerado uno de los máximos representantes del arte urbano, el creador madrileño expondrá hasta el mes de julio, más de 30 obras en la muestra “espacio DISPONIBLE Sin permiso… ¿se puede?”

Suso33, uno de los veteranos del Street Art en España, es un artista multidisciplinario, que se inició con el graffiti hasta llevar sus propuestas a otros formatos como la performance, las video instalaciones y galerías, como la Odalys de Madrid en la que desde este 22 de mayo de 2021 se presenta la individual espacio DISPONIBLE Sin permiso… ¿se puede?, y que podrá ser visitada hasta el mes de julio en la sala de exposiciones ubicada en la calle Orfila 5, 28010, de Madrid.

La muestra, que reúne más de 30 obras del artista, cuenta con la curaduría de Alfonso de la Torre, teórico y crítico de arte madrileño, especialista en arte español contemporáneo, quien escribe en el texto de presentación de la exposición: en su proceso creativo, “como John Cage y los Fluxus, admiradores del mundo zen, SUSO33 comparte el deseo de zanjar la secular separación entre arte y vida. Al cabo, los procesos vinculados al art autre, informalismo y expresionismo abstracto, la action painting, refirieron una expresión del arte que tuviera ‘vida’ y que esta estuviese relacionada con quien contemplaba las obras”.

La filosofía de la que parte el artista nacido en Madrid en 1973 es precisa: “El arte es grande, y quieran o no, está aquí y va a continuar. Crece, vive, se desarrolla y se fusiona”.

Se trata de un artista polifacético, escenógrafo, muralista, performista… SUSO33 es considerado como el precursor del graffiti iconográfico, un consumado experimentador del lenguaje en esta forma de arte urbano y el máximo exponente del livepainting (o action painting) en España.

Y aunque a diferencia de Banksy, SUSO33 no oculta su rostro, su devenir artístico ha estado signado por el distanciamiento de los formalismos del arte académico, la búsqueda de nuevas formas de comunicación con las personas y la crítica contundente de aquello que, de acuerdo con su óptica, merezca ser cuestionado.

Suso33 inició su carrera a mediados de los años 80, y desde entonces ha realizado más de 70 exposiciones tanto individuales como colectivas a nivel internacional, así como más de 40 performances.

El artista se define a sí mismo como “una persona inquieta y con necesidad de expresarse y que a través de la música, el arte, la performance ha encontrado su medio de expresión. Para mí el arte es más una necesidad de expresarme y una búsqueda interior, un paso más para llegar a ese lado oscuro, profundo, poético, emocional…”. (revista digital Uppers, julio de 2019).

espacio DISPONIBLE Sin permiso… ¿se puede?, tendrá dos montajes: el que se inicia este sábado y el que comenzará a exponerse a partir del 8 de julio, también en la Galería Odalys, desde las 18:00 horas de España.

La galería respetará en todo momento las medidas de seguridad e higiene pertinentes ante la actual pandemia (uso de mascarilla, limitación de aforo, limpieza y desinfección) para que el público y los coleccionistas puedan seguir disfrutando del contacto directo con las obras de arte.

