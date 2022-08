“El Último Bolero” lo canta NorBert

Miami, FL, .- (@MinayaPR) Este 25 de febrero, el cantante boricua NorBert está de estreno con su nuevo álbum “El Último Bolero” disponible en todas las plataformas digitales.

Algunas de las canciones que formarán parte de este álbum están acompañadas con artistas como David Rivera, Carlos Nevares y muchos más.

Sus títulos van desde “Lluvia”, “Entre las Flores”, “Esta noche” y otras que serán parte del álbum “El Último Bolero” que viene acompañado del vídeo musical grabado en Puerto Rico y que es presentado en su exitoso canal de Youtube desde donde desarrolla el concepto «Desde La Loma».

Cuenta con una producción musical de instrumentos de todo tipo, desde piano, trompeta, saxofón, guitarra, bajo y mucho más. En cuanto a la grabación de sus videos, su director y productor fue el profesional Gabriel Ramos, mientras que en la cámara se refleja el trabajo de Emmanuel Rodríguez y como asistente de producción Enrique Ramos.

«El Último Bolero» es su segunda producción como solista luego de su exitoso primer álbum «A Mi Modo» lanzado el año pasado.

Sobre el Artista:

Nació el 20 de agosto de 1979 en Río Piedras, Puerto Rico. Antes de dar sus primeros pasos en su residencia en el pueblo de Hatillo, Norberto ya mostraba indicios de su vena artística.

Su primer maestro de música fue su propio padre, quien ofrecía clases en la Escuela Libre de Música y en la Universidad Interamericana de Puerto Rico en el pueblo de Arecibo.

En su niñez, Norberto demostró interés en aprender a tocar diversos instrumentos, de los cuales convirtió a la guitarra en su instrumento preferido. Esto marcó tan solo el inicio de la vida musical de Norberto.

A los siete años de edad, Norberto, comenzó a ofrecer sus primeras presentaciones musicales interpretando la música típica de la Isla del Encanto.

Estuvo en este ambiente por diez años aproximadamente entre el «Conjunto Típico Clásico» y el «Conjunto 4×4».

Cuando Norberto tenía 16 años de edad se integró a la Orquesta «Trompeta con Trovadores», dirigida por el maestro Elías López, donde comenzó a sentir una gran pasión por el género de la salsa.

En este tiempo, tuvo la oportunidad de participar como corista con diversos artistas como por ejemplo: Kevin Ceballo, Frankie Negrón, Carolina la O, Pedro Brull, entre otros.

Luego de tres años, Norberto tiene la oportunidad de integrarse como corista junto al Sonero de la Juventud, Victor Manuelle, con quien en el 2003 lo presentó durante su concierto y Norberto tuvo la oportunidad de cantar un dueto con «El Sonero de la Juventud» la canción de Sin Bandera «Si te vas».

Luego debuta exitosamente en la agrupación NG2 durante 16 años donde se destacó y desarrolló como compositor, productor y arreglista.

En el año 2019 emprende su proyecto «Sesiones Desde La Loma» el cual es productor y funge como animador del programa que tanto ha cautivado a la audiencia.

«Sesiones Desde La Loma» es un concepto innovador creado para las redes sociales donde se exponen diversos talentos y artistas reconocidos de diferentes géneros.