Atroz! El Vaticano masacró más de 6000 niños nativos de Canadá y ahora pide perdón!

Provincia de Saskatchewan, CANADÁ.- Investigado por décadas, callado por gobiernos y por la iglesia, la masacre y/o genocidio cultural que realizó el «vaticano» en Canadá es uno de los sucesos más atroces de la historia.

Todo sucedió por el afán del dogma religioso administrado por prelados del Vaticano, que urdieron un plan en conjunto con el gobierno de Canadá de ese entonces para «desaparecer» la cultura nativa de este país, secuestrando alrededor de 150.000 niños entre los años 1883 y 1996, sí, casi hasta entrado el siglo XXI los niños estuvieron en manos de estos degenerados del vaticano sufriendo torturas.

Declara una representante de los pueblos nativos de Canadá,Mumilaaq Qaqqaq:

«Es algo que como indígenas siempre supimos, pero ahora hemos tenido la posibilidad de confirmarlo en la sociedad»

Hallazgos macacros que no tienen límite en la brutalidad con la que se sucedieron:

En mayo hallaron los restos de 215 niños en tumbas sin marcar en la Columbia Británica, en Canadá. En junio, encontraron otros 751 enterramientos sin identificar en la provincia de Saskatchewan. Y unos días después, 182 más cerca de la ciudad de Cranbrook.

Las 1.148 tumbas en total tienen algo en común: estaban en el sitio o cerca de donde funcionaron internados gubernamentales y operados por la Iglesia católica para niños indígenas en el país.

Entre 1883 y 1996, más de 150.000 menores indígenas fueron separados de sus familias y enviados forzosamente a colegios de ese tipo, donde sufrieron abusos físicos, sexuales y enfermedades.

En el 2021 se ubicaron casi 1000 cuerpos enterrados de niños nativos canadienses. El Papa en funciones, Francisco I, no pidió disculpas formales sobre el hecho que implica directamente a la Iglesia Católica. La Escuela Residencial India Kamloops, en donde se encontraron los restos, fue la instalación más grande de este tipo en Canadá y fue dirigida por la institución entre 1890 y 1969.

Unos días antes, Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, había interpelado directamente al Papa pidiéndole que diera «un paso al frente» e instándolo a asumir la responsabilidad.

Torturas psicológicas, físicas, sexuales, culturales, y un largo etcétera que dejaría a la inquisición de la edad media en pañales por lo horroroso de los hechos.

En un video documental de la BBC se puede apreciar como sucedieron los hechos.