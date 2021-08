El venezolano Daniel Dhers, la leyenda del BMX gana medalla de plata y afirma: «Voy a seguir hasta 2024»

Daniel Dhers , La leyenda del BMX mundial, obtuvo medalla de plata en los juegos olímpicos de Tokyo 2020, en una excelente presentación demostrando grandes habilidades en el deporte, más aun cuando en promedio le llevaba 11 años de edad al resto de sus oponentes, en el caso del Australiano ganador del oro es 9 años menor que Dhers, pero a esto Dhers no le tomó importancia, y demostró en la pista porqué el resto de los competidores lo califican como «Su heroe» del BMX.

Y es que mas de la mitad de los calificados para medirse con Dhers en la final del BMX estilo libre empezaban a montar bicicletas cuando ya Dhers era campeón del mundo, algo insólito y que solo ocurre una vez en la historia, que los admiradores del un campeón se midan con el mismo y el campeón mantenga un gran performance para seguir mostrando y enseñando cómo se crea el deporte con la creatividad del nivel de Daniel.



Dhers, de 36 años y una leyenda viva en el mundo del BMX Freestyle, afirmó que ha sido «increíble» estar en los Juegos de Tokio y ser capaz de terminar en el segundo puesto de la final.

El ciclista venezolano Daniel Dhers, plata en la final de la nueva prueba de estilo libre del BMX en Tokio 2020, afirmó hoy que «va a seguir» compitiendo profesionalmente con el objetivo de llegar a los Juegos de París que se celebran dentro de tres años.

Dhers, de 36 años y una leyenda viva en el mundo del BMX Freestyle, afirmó que ha sido «increíble» estar en los Juegos de Tokio y ser capaz de terminar en el segundo puesto de la final.

«Ahora necesito terminar mi temporada, descansar un poquito, y vamos a idear el plan para 2024 porque quiero vivir unos Juegos Olímpicos con todo el público», dijo Dhers en declaraciones a los medios tras lograr su medalla en esta cita olímpica marcada por la pandemia y por la falta de espectadores.

Dhers recordó que hace unos años pensaba en retirarse en 2019 o 2020, aunque cambió de plan cuando se conoció que la disciplina en la que compite profesionalmente desde hace casi dos décadas iba a incluirse en el programa olímpico de Tokio.

El venezolano Daniel Dhers, la leyenda del BMX gana medalla de plata y afirma: «Voy a seguir hasta 2024» was last modified: by

En: Deportes