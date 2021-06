Con un sueño claro desde muy pequeño, actualmente el joven venezolano Javier Ramírez surca los cielos de Estados Unidos como uno de los mejores pilotos comerciales, piloto privado e instructor de vuelo.

Su juguete favorito eran los aviones, a los 8 años ya tenía un simulador de vuelo, iba a museos y exposiciones donde pudiese obtener más información sobre las aeronaves y en lo que su edad se lo permitió, comenzó sus estudios en la ATS Aeronautical Training and Services en Venezuela y recientemente estuvo en la OSM Aviation Academy en la Florida, E.E.U.U.

Tiene tan sólo 19 años, más de 900 horas de vuelo y aunque sigue soñando en alto y desea volar para alguna línea aérea grande e importante, día a día se esfuerza para destacarse en lo que hace y no estar lejos de una pista, rodeado de eso que tanto le apasiona: ser piloto.

Coordenadas: @javieroru en Instagram y “Javier Orlando” en Facebook.

El venezolano Javier Ramírez surca los cielos de Estados Unidos was last modified: by

Temas relacionados:

En : Gente