El Venezolano Julio Mayora se alzó con medalla de plata en Halterofilia en Tokio 2020. En horas de la mañana de este miércoles el venezolano Julio Mayora ganó la primera medalla para Venezuela en la modalidad de halterofilia en las Olimpiadas Tokio 2020.

Mayora, se cuelga la medalla de plata para Venezuela en levantamiento de pesas con 73 kgs con un total de 346 kgs (156 en arranque y 190 en envión).

Con esta presea se suman cinco medallas de plata para Venezuela en la historia de las Olimpiadas. Iniciando con Pedro Gamarro (Boxeo, peso welter Montreal 1976), Bernardo Piñango (Boxeo, peso gallo, Moscú 1980), Yulimar Rojas (Salto triple, Río 2016), Yoel Finol (Boxeo,peso mosca,Río 2016) Y ahora Julio Mayora en halterofilia.

El joven oriundo de la población de Catia La Mar, estado La Guaira consiguió la medalla número 18 en total para Venezuela en todas sus categorías.

Por su parte, la atleta olímpica Yulimar Rojas, a través de su cuenta de Twitter, felicitó a Mayora con un gran mensaje: «Bienvenido al team de los inolvidables». La venezolana, ganó la presea plateada en las olimpiadas de Río de Janeiro 2016.

Asimismo, sus vecinos en Catia La mar disfrutaron y celebraron el triunfo de Mayora, visualizando su desempeño en una pantalla gigante dispuesta para verlo.

La halterofilia o levantamiento de pesas es un deporte que consiste en el levantamiento del máximo peso posible en una barra en cuyos extremos se fijan varios discos, que son los que determinan el peso final que se levanta. A dicho conjunto se denomina haltera. Fuente. Wikipedia

En: Deportes