El venezolano Oscar Alejandro triunfa internacionalmente como YouTuber

La programación que él presenta como experto en redes lo llevó a ganar en la ciudad de Los Ángeles el galardón “YouTube Next Up”…

Luego de triunfar en Venezuela como productor, locutor, y reportero de programas televisivos y radiales, tales como: el “Noticiero Venevisión”, “Encuentro con los estudiantes”, “A que te ríes”, “Comiendo Flecha”, y “No estamos solos”, el venezolano Oscar Alejandro continúa reforzando su destaca línea de éxito desde el extranjero, específicamente desde Estados Unidos, lugar en donde ha logrado importantes reconocimientos como YouTuber y donde fue distinguido con el premio: “Youtube Next Up”.

Esta condecoración Oscar Alejandro la recibió en la ciudad de Los Ángeles “… lugar que visitamos 12 creadores de la plataforma digital; allí la sede de la compañía nos mostró qué hay detrás de la monetización de los vídeos, aprendimos sobre el algoritmo de YouTube para hacer producciones virales y así lograr millones de reproducciones, entre otros secretos útiles para destacar en este fascinante terreno” contó.

¿Qué significado le generó recibir este importante premio?

Me sentí muy satisfecho y orgulloso de todo lo que he logrado… Cuando me dieron la estatuilla me hicieron saber que era el primer venezolano en recibirla. Esas palabras se convirtieron en un gran compromiso para mí…

Con su proyecto “Oscar Alejandro” presentado los días miércoles a las 4 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana, por las plataformas de Facebook y YouTube; este talentoso valenciano ha ganado una extensa cantidad de seguidores, quienes buscan a través de sus creaciones aprender de las culturas y de las legalidades de diversos países.

“La información es poder… la gente bien documentada toma buenas decisiones y se anima a hacer sus sueños realidad. A través de mis vídeos muestro como es la vida alrededor del mundo y gracias a ese material los integro a otras culturas” explicó.

¿Qué recorridos de interés ha presentado últimamente?

Mostré a través de diversas ediciones algunos destinos de Miami, New York, Washington DC, Salt Lake City, Los Ángeles, y Atlanta. Venezuela, México, Colombia y Cuba han sido parte de este repertorio multicultural, un trabajo aleccionador y que me tiene cada vez más enamorado.

¿Qué otros destinos le esperan?

Pronto viajaré para mostrar cómo es la Navidad en Nueva York, y recibiremos el 2020 desde la ciudad de Madrid. Los viajes que ya están en proceso de producción para el próximo año son: Canadá, Venezuela, Israel, y Japón.

“Oscar Alejandro” es un canal digital que su creador y protagonista define como “una red de aventuras increíbles”. Para conocer más de este trabajo, pueden seguirlo por la cuenta de Instagram: @oscaralejandro

El venezolano Oscar Alejandro triunfa internacionalmente como YouTuber was last modified: by

En : Gente