El venezolano Raw Fellahx estrena NSQMP su primer sencillo como solista

El multifacético artista venezolano Raw Fellahx estrena NSQMP (No sé que me pasa), su primer sencillo como solista. NSQMP es una canción romántica del género urbano con un sonido fresco y contagioso que captura a la perfección la esencia de un amor imposible, esos que evolucionan creando una conexión inquebrantable e invitando a construir un amor a lo clásico, como aquellos que se viven con intensidad, elegancia y detalles, que, según el artista se ha perdido en la modernidad convirtiendo la relación en rutina.

Asimismo, Raw Fellahx quien forma parte del sello discográfico americano Blackvird Music, encabezado por Andrés Duque Maldonado junto a Pablo Andrade A&R, se destaca como uno de los artistas más prometedores en la escena musical caracterizado por su versatilidad al componer, producir e interpretar diferentes géneros musicales.

Por su parte, el videoclip que acompaña este gran tema el cual fue filmado en la ciudad de Cúcuta, Colombia por el director de cine The Click Boy y el guionista Eduardo Arjona sumerge a los espectadores en la realidad de muchas relaciones actuales. Además, la producción, mezcla y masterización de la canción fueron realizadas por Blackvird Music.

El venezolano Raw Fellahx expresó su emoción asegurando “Esta canción para mí es un renacimiento, una bendición de Dios para mi familia, equipo de trabajo y para mi. En este proyecto están reflejados todos los sueños de cada uno de nosotros, confiamos plenamente en el trabajo que realizamos y sé que le gustará al público”

Cabe destacar que, el artista tuvo una colaboración en “Otra dimensión” junto al dúo de Medellín Dima y Lalo, donde se posicionaron en el top 50 de países como Luxemburgo y a su vez sonando en Venezuela y Colombia.

En ese sentido, el venezolano comentó que para este 2025 se vienen varios estrenos musicales como solista y con otros artistas internacionales que forman parte del sello discográfico Blackvird Music.

Redes sociales:

@rawfellahx

@blackvird_music

David Alexander Leal R.

Promotor Radial Nacional

