El venezolano The Black Sheep prepara su primer disco desde Estados Unidos

El artista venezolano José Antonio Orozco mejor conocido como The Black Sheep @yosoytheblacksheep ha venido preparando en los últimos dos años su primer disco musical que será de género urbano y que a mediados de este 2022 los amantes de la música podrán tenerlo en sus manos.

Este álbum cuenta con el aval de la productora DMT LEVEL quienes han trabajado con artistas como Yandel, Anuel, Lenny Tavarez, Big Soto, entre otros.

8 canciones cargadas de la mejor calidad y sonido tendrá este disco del que el cantante no ha revelado el nombre pero adelantó que los temas promocionales saldrán al ruedo con su video. Los productores principales del disco son Yoswill Roldán y Ricardo Pontillo.

«Un disco que se ha estado realizando con la mayor proyección de mi carrera, un disco con una variedad musical increíble, con el que quiero demostrar y dejar ver que soy un artista versátil», confesó el artista.

«La productora se ha encargado totalmente de su ejecución, creando las letras, los beats, mezclas, máster y asesorías para que el disco sea del más alto nivel».

Para The Black Sheep sería un sueño hecho realidad que este álbum esté en el más alto nivel y le permita firmar con los sellos discográficos más grandes y finalmente posicionarse como un artista en la industria musical.

«No ha sido fácil. Justo cuando comencé el disco llegó la pandemia. Tuve que ser creativo y pensar cómo sobrevivir. Sin trabajo, sin tarimas, sin plataformas, sin eventos. No fue fácil, el disco se paralizó por un tiempo, se retomó y ya gracias a Dios saldrá a mediados de este año», anunció felizmente.

Tras participar en La Voz Imbatible, reality show de Venevisión, y quedar como finalista, José Antonio se mudó a Estados Unidos en 2018 para continuar afinando su carrera artística.

Desde Miami, Florida, ha lanzado parte de su material musical acompañado de videos de alta calidad y contenido. Canciones como Stop junto a Young Laroye, Medias Sucias, Real Miami y Sola, reúnen más de 100 mil visualizaciones en YouTube.

Más de The Black Sheep

José Antonio Orozco nació en Maracay, estado Aragua y creció en Valencia, Carabobo. Sus inicios en la música los hizo desde los 7 años de edad en escenarios estudiantiles, pero ya a los 14 grabó su primer promocional como cantante profesional con letras de su autoría.

Nadie pensaría que el maracayero inició con música folclórica, además de cantar, José Antonio toca arpa, cuatro y maracas, demostrando sus habilidades como músico pero decidió comenzar una carrera en el género urbano y es en Estados Unidos donde logra firmar un contrato con Mariela Centeno Management.



