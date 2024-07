El Vicky Pa’ Los Cuerpos le canta a las mujeres interesadas con la salsa choque ‘El Bichi Bichi’

El Vicky Pa’ Los Cuerpos es el proyecto solista de Víctor Fernando Caldas, un cantante colombiano de salsa urbana y salsa choque nacido en Buenaventura, Valle del Cauca. Se considera un artista integral en múltiples géneros musicales, además, es intérprete, compositor y director de la mayoría de sus proyectos.

La intención de su propuesta musical busca trascender fronteras a través del talento que la vida le dio, el canto. A través de sus canciones, El Vicky Pa’ Los Cuerpos envía mensajes sociales y culturales, así como de alegría, fiesta y diversión.

«Mis principales influencias musicales son del género salsa choque y salsa urbana que han crecido y han dejado en alto el nombre del pacífico y reflejado en artistas como Cali Flow Latino, Junior Jein, Casanova, Dj D y CJ Castro», comenta el artista.

‘El Bichi Bichi’ es el más reciente lanzamiento de El Vicky Pa’ Los Cuerpos, es una canción en versión salsa choque que cuenta la historia de un hombre con pocos recursos que con el pasar del tiempo y gracias a su trabajo y dedicación mejora su situación económica, al punto de transformarse en una persona con gran abundancia financiera llamando así la atención de muchas de las mujeres que él buscaba y que no le prestaban atención cuando era pobre.

‘El Bichi Bichi’ explora sonoridades e instrumentos como la marimba, el güiro y el cununo, elementos sonoros representativos y tradicionales del pacífico en Colombia.

«En mi región la frase callejera Bichi Bichi se utiliza para describir a una persona interesada. Por eso, quise hacer una canción con esta temática a través de una canción pegajosa y divertida», agrega.

El video de ‘El Bichi Bichi’ es una representación de la historia de la canción en donde se evidencia el cambio económico que tiene un hombre cuyo pasado fue de mucha escasez, pero que con el pasar del tiempo la vida le cambia para bien y muchas personas, entre ellas las mujeres, lo empiezan a aceptar en la sociedad sin importar su físico.

«El trasfondo de la canción busca enviar un mensaje en el que debemos aceptar a las personas por lo que son y no por lo que tienen», enfatiza el cantante de Buenaventura.

El clip se rodó en varias zonas lujosas de Bogotá, el centro de la ciudad y en la discoteca Melense en la capital colombiana. El video fue protagonizado por la actriz colombiana Alejandra Gómez, quien en actitud «Bichi Bichi» se interesa por un hombre que tiene una calidad de vida abundante y sólida, económicamente hablando.

‘El Bichi Bichi’ hace parte del disco debut de El Vicky Pa’ Los Cuerpos titulado ‘Sobreviviendo’ (2004). En esta ocasión, el artista hace una versión 2024 en género salsa choque para mostrar su versatilidad y talento, pues ya ha grabado canciones anteriormente en géneros rap, reguetón y electro flow.

«Durante mi carrera he tenido la oportunidad de grabar más de 50 canciones y cada una de ellas tiene un componente de diversidad para el público. Algunas son alegres, divertidas y bailes, y otras son sociales, culturales y que generan conciencia», menciona el colombiano.

Durante los próximos meses, El Vicky Pa’ Los Cuerpos lanzará una nueva canción de salsa choque titulada ‘Pailas’ y promete ser uno de los lanzamientos más esperados de fin de año.

«Quiero conquistar nuevo público en Colombia y Latinoamérica, quiero que las personas me den la oportunidad de que me conozcan a través de mi música y que puedan disfrutar de mis letras, pensamientos y sentimientos. Han pasado 20 años y hoy sigo luchando como desde el primer día por tener más espacios y oportunidades en escenarios de todo tipo y en medio de una industria musical bastante competitiva», concluye El Vicky Pa’ Los Cuerpos.

El Vicky Pa’ Los Cuerpos le canta a las mujeres interesadas con la salsa choque ‘El Bichi Bichi’ was last modified: by