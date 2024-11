El virus de Marburgo sigue haciendo estragos en Rwanda

Ha transcurrido más de un mes desde que se declaró el brote de la enfermedad del virus de Marburgo (MVD) en Ruanda el 27 de septiembre de 2024. Hasta el 31 de octubre de 2024, se habían notificado 66 casos confirmados, incluidas 15 muertes (CFR: 23 %), incluidos dos nuevos casos confirmados desde el último informe de Disease Outbreak News.

La OMS sigue apoyando al Gobierno de Ruanda en la respuesta al brote. Se deben mantener las medidas reforzadas de vigilancia, rastreo de contactos y prevención y control de infecciones hasta que se declare el fin del brote.

Desde que se publicó la última noticia sobre brotes de enfermedades el 25 de octubre de 2024, se notificaron en Ruanda dos casos adicionales de enfermedad por el virus de Marburgo (MVD) confirmados por laboratorio el 26 y el 30 de octubre, respectivamente. Estos casos son contactos conocidos de un caso confirmado previamente y actualmente se encuentran aislados y reciben tratamiento. Hasta el 31 de octubre de 2024, se han notificado 66 casos confirmados, incluidas 15 muertes (CFR: 23%). Entre los casos confirmados, el 68% son hombres y el 45% son adultos de entre 30 y 39 años. Los trabajadores sanitarios de dos centros de salud de Kigali representan casi el 80% de todos los casos confirmados. La mayoría de los casos se notifican en los tres distritos de la ciudad de Kigali.

El mayor número de nuevos casos confirmados se notificó en las dos primeras semanas epidemiológicas del brote: 26 casos notificados en la semana epidemiológica 39 (del 23 al 29 de septiembre de 2024) y 23 casos en la semana 40 (del 30 de septiembre al 6 de octubre). Después de un solo caso notificado en la semana epidemiológica 42 (del 14 al 20 de octubre), se notificaron tres casos en la semana epidemiológica 43 (del 21 al 27 de octubre) y un caso en la semana 44 (notificado el 30 de octubre).

Desde que el Gobierno de Ruanda declaró el brote el 27 de septiembre y hasta el 31 de octubre, 49 casos confirmados se han recuperado y dos casos siguen recibiendo atención en el centro de tratamiento designado para el virus de Marburgo. Hasta el 31 de octubre de 2024, se han realizado 6099 pruebas para detectar el virus de Marburgo y se analizan aproximadamente entre 100 y 350 muestras por día en el Centro Biomédico de Ruanda.

El rastreo de contactos está en curso y, al 31 de octubre de 2024, había 559 contactos en seguimiento.

La OMS sigue apoyando al Gobierno de Rwanda para responder al brote en curso. Se deben mantener las medidas reforzadas de vigilancia, rastreo de contactos y prevención y control de infecciones hasta que se declare el fin del brote.

Epidemiología

La enfermedad de Marburgo es una enfermedad muy virulenta que puede causar fiebre hemorrágica y es clínicamente similar a la enfermedad del virus del Ébola. Los virus de Marburgo y del Ébola son miembros de la familia Filoviridae (filovirus). Las personas se infectan con el virus de Marburgo cuando entran en contacto cercano con murciélagos Rousettus , un tipo de murciélago frugívoro, que pueden transmitir el virus de Marburgo y que a menudo se encuentran en minas o cuevas. El virus de Marburgo luego se propaga entre las personas a través del contacto directo (a través de la piel lesionada o las membranas mucosas) con la sangre, secreciones, órganos u otros fluidos corporales de personas infectadas, y con superficies y materiales (por ejemplo, ropa de cama, prendas de vestir) contaminados con estos fluidos. Los trabajadores de la salud se han infectado anteriormente mientras trataban a pacientes con enfermedad de Marburgo presunta o confirmada. Las ceremonias funerarias que implican el contacto directo con el cuerpo del fallecido también pueden contribuir a la transmisión del virus de Marburgo. El período de incubación varía de dos a 21 días. La enfermedad causada por el virus de Marburgo comienza de forma abrupta, con fiebre alta, dolor de cabeza intenso y malestar general intenso. Al tercer día puede aparecer diarrea acuosa intensa, dolor y calambres abdominales, náuseas y vómitos. Aunque no todos los casos presentan signos hemorrágicos, pueden aparecer manifestaciones hemorrágicas graves entre cinco y siete días después del inicio de los síntomas, y los casos mortales suelen presentar algún tipo de hemorragia, a menudo en varias zonas. En los casos mortales, la muerte se produce con mayor frecuencia entre ocho y nueve días después del inicio de los síntomas, generalmente precedida por una pérdida de sangre grave y un shock. Actualmente no existe ningún tratamiento o vacuna aprobados para la enfermedad de Marburgo. Algunas vacunas y terapias candidatas están actualmente en investigación. Hasta ahora se han notificado diecisiete brotes de MVD en todo el mundo. Los brotes más recientes se notificaron en Guinea Ecuatorial y la República Unida de Tanzanía entre febrero y junio de 2023. Otros países que notificaron anteriormente brotes de MVD en la región africana son Angola, la República Democrática del Congo, Ghana, Guinea, Kenia, Sudáfrica y Uganda.

Fuente. OMS

El virus de Marburgo sigue haciendo estragos en Rwanda was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí