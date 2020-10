El Zulia ya tiene candidatas para el Reinado de la Feria 2020

Nota de Prensa.- La quincuagésima cuarta edición del Reinado Infantil y Reinado de la Feria Internacional de La Chinita ya tiene a sus candidatas de cara a la gran gala final que buscará a las nuevas soberanas de la belleza zuliana.

En una noche llena de glamour y mucho brillo, Angelina Arrieta, Karolay Parra y Daimelys Rondón obtuvieron la banda Prensa en las categorías Baby, Infantil y Juvenil del Reinado Infantil de la Feria respectivamente, mientras que Oriana Nava se llevó a casa el honor de ser la favorita de los medios de la región en el concurso de las mayores.

El evento inició con un openning a cargo de la academia Estudio Doble AA, dirigido y coreografiado por Jeyson Reyes y Luis Morán. Enseguida salieron a escena los animadores José Quiroz, Dariana Alvarado y Rosángela Matos, para darle la bienvenida al público presente en el Salón Bolívar del Tibisay Hotel del Lago.

La Presentación a la Prensa es la antesala a la Gala Final del concurso de belleza más importante del Zulia, pautadas para el 5 el reinado infantil y 7 de noviembre el reinado, en localidades aún no confirmadas.

El plus de la noche fue la ronda de preguntas, estas estuvieron formuladas a través de videos reproducidos en una pantalla gigante por importantes personalidades del mundo de la belleza como Osmel Sousa, Sthefany Gutiérrez (Miss Venezuela 2017) y Alexandra Braun (Actriz); Jesús Paz García, jefe de prensa de la organización y reinas de las Ferias anteriores, además de algunos reconocidos periodistas de la región.

Cabe mencionar que durante la noche todos los protocolos de bioseguridad fueron respetados gracias a la Alcaldía de Maracaibo y a la directora de Turismo, Michelle Mendoza. La producción estuvo a cargo de Daniel Cuellar y la presidencia de la organización continúa bajo el profesionalismo de la reconocida Roberta Di Blasio.

Esta es la lista de las candidatas con sus respectivas bandas patrocinantes:

Oriana Nava – Bodegón Whiskería Paula C. Vilchez – Ferretería Alpeca Neileny Cervantes – Bus Maracaibo – Alejandra cortés – Hotel Intercontinental Wildely Morales – Agomodas Antonella De Turris – Brillantes de Maracaibo Fabiana Muñoz – Arepera Full Sabor Fabiana Benavides – Farmaliadas Paula Alaña – Hotel Oceanía Kimberly González – Punto Eléctrico Valeria Faría – C.C. Lago Mall Yaiger Romero – UCOM Amizabeth Ramirez – La Despensa Javiana Arias – Jeffrey Mariangel Ayala – Tibisay Hotel del Lago Mariamilagros Peña – Invia Group Georgelys Gomez – Tomatos Pizza Loredana D’ Attellis – Font Ana Contreras – C.C. Gran Bazar

NOTA DE PRENSA

El Zulia ya tiene candidatas para el Reinado de la Feria 2020 was last modified: by

En : Gente