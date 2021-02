Eliezer Boyer le canta a los amores platónicos en «Alicia»

Existen múltiples maneras de enamorarse: físicamente, de la inteligencia, por admiración, entre otros. En esta historia, “Alicia” el nuevo sencillo promocional de @EliezerBoyer, el protagonista se enamora sólo y lo envían a la FriendZone. Muchos se sentirán identificados con el mensaje de lo nuevo de Palcielo Records junto a Life&Show, en la voz del cantautor venezolano.

El tema está ya disponible en todas las plataformas digitales y su vídeo oficial, el cual fue rodado completamente en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, bajo la dirección de @Samirequena de @Eternopro, se encuentra en el canal de Youtube del artista: https://www.youtube.com/watch?v=JfInkFwsiAs.

La magia musical estuvo a cargo de @Voxhel (programación y arreglo musical), sonado por sus trabajos con Nicky Jam, Yandel, Yowel y Randy; entre otros grandes del género urbano, mientras que Bernardo Arzola de @BerniStudio realizó master y mezcla, reconocido por su labor en agrupaciones como Treo, Chino y Nacho, Gustavo y Rein, entre otros. “Alicia” es letra de Eliezer Boyer y Javier Rodríguez.

Durante toda la campaña de pre estreno hemos disfrutado de videos jocosos en redes sociales, de artistas, influencers, colaboradores y seguidores; que cuentan sus anécdotas sobre si han enviado o los han enviado a la FriendZone. Si deseas participar en esta campaña, puedes escribir al DM de las cuentas de Instagram @EliezerBoyer @Evenvenezuela @Lifeandshow @myjcomunicaciones.

