Emigra a Canadá con el Start-Up Visa Program

Canadá ha realizado cambios significativos en su Programa de Visas para Empresas Emergentes (Start-Up Visa Program) con el objetivo de atraer a emprendedores innovadores y estimular el crecimiento económico. Aquí te presento un resumen de los aspectos clave:

Objetivo del Programa:

El programa busca atraer a empresarios extranjeros con ideas de negocios innovadoras que puedan crear empleos y competir a escala global.

Conectar a emprendedores con organizaciones designadas (inversionistas ángeles, fondos de capital de riesgo e incubadoras de empresas) que puedan brindarles apoyo financiero y orientación.

Cambios y Aspectos Destacados:

Enfoque en la Innovación: El programa se centra en atraer empresas que ofrezcan soluciones innovadoras y tengan un alto potencial de crecimiento.

El programa se centra en atraer empresas que ofrezcan soluciones innovadoras y tengan un alto potencial de crecimiento. Organizaciones Designadas: Los solicitantes deben obtener una carta de apoyo de una organización designada que esté dispuesta a invertir o apoyar su negocio.

Los solicitantes deben obtener una carta de apoyo de una organización designada que esté dispuesta a invertir o apoyar su negocio. Requisitos de Elegibilidad: Tener un negocio calificado. Obtener una carta de apoyo de una organización designada. Cumplir con los requisitos de idioma (inglés o francés). Demostrar que se cuenta con fondos suficientes para establecerse en Canadá.

Residencia Permanente: El programa ofrece la posibilidad de obtener la residencia permanente en Canadá para el solicitante principal y sus familiares dependientes.

El programa ofrece la posibilidad de obtener la residencia permanente en Canadá para el solicitante principal y sus familiares dependientes. Apoyo al Ecosistema Emprendedor: El programa contribuye a fortalecer el ecosistema emprendedor canadiense al atraer talento y capital extranjero.

Puntos Importantes Adicionales:

El programa está diseñado para empresas emergentes en etapas tempranas de desarrollo.

El gobierno canadiense busca atraer empresas que puedan generar un impacto positivo en la economía y la sociedad.

Emigra a Canadá con el Start-Up Visa Program was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.