Primera conquista de la temporada y amplia la ventaja

EMOCIONANTE TRIUNFO DE JONATHAN CECOTTO EN MISANO

Una espectacular actuación del venezolano Jonathan Cecotto le permitió llevarse la victoria en el circuito italiano Misano Adriático, carrera disputada el domingo, desempeño que lo consolidó al frente del Campeonato Italiano Gran Turismo Sprint en la clase Pro-Am a los mandos de un Lamborghini Huracán en dupla con el italiano Pietro Perolini.

Jonathan Cecotto completó una enorme remontada desde el puesto 17 en la general y cruzó la meta en la segunda casilla absoluta, a solo 5 segundos del ganador de la general. La lluvia que se hizo presente en la segunda parte de la carrera fue un factor crucial para exaltar el manejo del joven Cecotto, quien a lo largo de todo el fin de semana fue el volante más rápido de todos los pilotos de la casa Lamborghini. La conquista dominical obtenida por Jonathan Alberto se la dedicó a su madre Isabella Sollazi, quien celebró su cumpleaños el mismo día.

Pietro Perolini había partidp desde el exterior de la octava fila y al concluir su turno de manejo le entregó a su coequipero la máquina número 88 del equipo LP Racing en el puesto diecisiete, y desde allí Cecotto emprendió la furiosa remontada sobre el asfalto mojado, además de capitalizar al ingreso del auto de seguridad que lo llevó hasta la segunda casilla en la general, aventajando por apenas 29 milésimas a Bar Baruch, en el Mercedes AMG, tercera plaza que en la división Pro-Am correspondió al británico Stuart Middelton y el guatemalteco Matteo Llanera, en un Lamborghini Huracán.

Para la pareja Cecotto-Perolini la de Misano fue su primera victoria de la temporada, éxito que se les había escapado en la manga del sábado por apenas unas décimas. Además, fue el cuarto podio consecutivo en igual número de presentaciones, lo que les permite consolidarse al tope de la clasificación de la categoría Pro-Am con 62 puntos, escapándose con 20 unidades de ventaja frente al italiano Luca Segú y el israelita Bar Baruch, en tanto el franco italiano Simon Mann y el experimentado finlandés Tony Vilander, pasaron al tercer peldaño con 39 puntos.

El sábado, Jonathan Cecotto había partido desde el quinto lugar en la grilla de salida compuesta hasta por 35 máquinas pertenecientes a 4 clases, se mantuvo de manera sólida en el tercer peldaño durante su turno de manejo luchando por el triunfo absoluto, si bien al efectuar el relevo su coequipero no pudo mantener el ritmo y en las dos vueltas finales cedió tres posiciones y la victoria en la división Pro-Am, al ser adelantados en los últimos metros por el Ferrari 488 de finés Tony Vilander.

La división Pro-Am ha registrado además cuatro vencedores distintos en idéntica cantidad de carreras, lo que refleja la paridad existente en la categoría que combina a un corredor profesional con uno amateur. La tercera doble válida del Campeonato Italiano Gran Turismo Sprint se disputará el 4 y 5 de septiembre en el Enzo y Dino Ferrari de Imola.

EMOCIONANTE TRIUNFO DE JONATHAN CECOTTO EN MISANO was last modified: by

Temas relacionados:

En : Deportes