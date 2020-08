Empanadas a la carbonara, recetas y tips de cocina.

Ingredientes para 16 empanadillas: 16 obleas de empanada, queso de untar (unos 200gr.), 6 tiras de tocineta, 2 cebollas medianas, 1 huevo, aceite, sal y pimienta.

16 obleas de empanada, queso de untar (unos 200gr.), 6 tiras de tocineta, 2 cebollas medianas, 1 huevo, aceite, sal y pimienta. Elaboración: Lo primero es preparar una salsa carbonara, solo que en esta ocasión, en vez de nata usaremos queso crema (de untar), para que tenga más consistencia y no se nos escurra fuera de la empanada. Así, picamos las cebollas y las ponemos a dorar. Luego añadimos la tocineta también cortada en trozos muy pequeños y, por último, echamos el queso a la sartén, removiendo bien hasta que se quede una salsa densa, pero manejable.

[the_ad id=»234029″]

Ajustamos un poco de sal, añadimos un poco de pimienta, y listo. Después, procedemos como siempre. Colocamos una pequeña porción del relleno en medio de la oblea, doblamos con cuidado y sellamos. Colocamos sobre una bandeja de horno con una hoja de papel de hornear, pintamos con huevo batido y horneamos durante unos 15 minutos a 200ºC.

fuente.cyv

Empanadas a la carbonara was last modified: by

En : Gastronomía