RECETA: Empanadas con guiso de Sardinas.

Sí las quieren guardar colocarlas una al lado de la otra en una bandeja con harina espolvoreada para que no se peguen.

Se pueden congelar hasta el día que se vayan a consumir. El mismo guiso sirve para rellenar empanadas de masa de harina de maíz o canelones que posteriormente se cubrirán con salsa blanca y se espolvorearán con queso parmesano.

Se pueden hacer pequeñas, como pasapalo acompañadas con guasacaca, o más grandes, como plato único o acompañantes de las comidas.

Ingredientes (8 a 10 personas)

24 circulos de masa de harina congelados para empanadas pequeñas Guiso de sardinas 2 Latas de sardinas en tomate

2 Cebollas picadas

2 Pimentones rojos picados

6 Dientes de ajo

2 Cdas. de perejil picado

2 Cdas. de aceite de oliva

1/2 Cdta. de sal

Picante al gusto

2 Cdas. de salsa de tomate ketchup

1 Litro de aceite para freír Preparación

Preparar el guiso de sardinas. Picar las cebollas y los pimentones en cuadritos y machacar los ajos. Sudar los tres ingredientes anteriores en un caldero con una cucharada de aceite de oliva. Agregar la salsa de tomate ketchup, el perejil picadito y las sardinas con el jugo de tomate en el que se conservan. Agregar sal y picante al gusto y dejar secar el guiso. Rellenar los círculos para empanadas que venden en los automercados congelados. Doblarlos y pasar los dedos humedecidos por los bordes para que peguen. Con un tenedor aplastar la misma área para que sellen y no se les salga el relleno. Freírlas en aceite bien caliente y secarlas bien con papel absorbente.

