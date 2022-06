Empleado de Disney arruina proposición de matrimonio, VIDEO

Empleado de Disney arruina proposición de matrimonio.

Los parques de Disney como todo negocio deben cobrar por sus servicios, ya que la inversión que realizan es multimillonaria, es por ello que existen hasta programas de «Todo incluido» para parejas que van desde espacios reservados para peticiones de matrimonio, y hasta organizar la boda dentro de los espacios de los parques, incluso venden los anillos de bodas, «Todo incluido».. En este caso el novio al parecer había pedido permiso y pagado por el espacio para hacer su emotiva propuesta que todos sabemos se hace una sola vez en la vida y el individuo trabajador del parque que al parecer actuaba sin pensar y ni preguntar, solo siguiendo las instrucciones que le dan, arruinó todo..

Un empleado de Disney París se ha vuelto viral en redes sociales después de arrebatarle el anillo de compromiso a un joven mientras proponía matrimonio a su novia, arruinando así la magia del momento en el, así llamado, «lugar más feliz del mundo».

En las imágenes compartidas en un foro de Reddit, se observa al trabajador apresurarse a quitarle la sortija al chico, que ya se encontraba con una rodilla en el piso, ganándose así el abucheo de los presentes.

Ante la gran cantidad de críticas recibidas, un portavoz de la compañía comentó al medio News Week que lamentaban la forma en la que la situación fue manejada, y aseguró que se han disculpado con la pareja, ofreciéndole una compensación por lo ocurrido.

#Disneyland Paris employee ruins #marriage #proposal by snatching ring from man on bended knee.#DisneylandParis issued an #apology after an overzealous employee interrupted what would have been a storybook marriage proposal inside the #amusementpark #France #Paris #Disneyland pic.twitter.com/TgsB5FpHua

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) June 5, 2022