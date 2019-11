Emprendedores crean suplemento alimenticio a base de maní para combatir la desnutrición infantil en Venezuela

El proyecto Alimentando el Futuro con Maní, esta enfocado en llegar a los sectores más vulnerables del país, el cual ofrece formación para agricultores locales y un plan conformado por tres fases, que va dese la producción de maní hasta la manufactura y comercialización de un

suplemento alimenticio a base de maní destinado a mitigar la desnutrición infantil en nuestro país y región.

Este emprendimiento cuenta con la Comercializadora Masacua, una empresa agrícola dedicada a la producción y comercialización ecológica de alimentos, especialmente en la producción y comercialización de legumbres como el maní, las caraotas, lentejas, frijoles, y frutos como el café.

Esta innovación rural, busca implementar un modelo de negocio atractivo y sostenible y, a su vez, resolver los principales problemas que residen en las áreas rurales de Venezuela y América Latina. «Creemos que al enfrentar los principales desafíos que nos brinda el contexto nacional, nuestra empresa puede ser la referencia y el incentivo para todos los jóvenes emprendedores de nuestro país».

Los responsables de la iniciativa que busca aportar soluciones a la crisis que enfrenta el país en materia de alimentación son egresados de la Universidad Central de Venezuela, en el área de ciencias económicas

y sociales (Internacionalista, Jiselle Samaan) como de ciencias políticas (Politólogo, Simón

Canelón), por lo que saben de historia, planificación y ejecución de políticas públicas.

Los profesionales resaltan que la principal preocupación pública en la que han centrado su emprendimiento, es en garantizar la seguridad alimentaria a través de la agricultura. «Por eso somos jóvenes emprendedores y visionarios que seguimos apostando a Venezuela».

