Emprendedores venezolanos crean NovemApp, Aplicación de Telemedicina.

Aplicación que fusiona salud con inteligencia

Novem es un desarrollo tecnológico centrado en el ámbito médico que permite al paciente la creación, gestión y control de su Expediente Médico Digital, así como visualizarlo y compartirlo con su doctor de cabecera.

Novem ha buscado la automatización y digitalización del expediente médico, a fin de simplificar procesos relacionados con archivos físicos y papeleos, comunicó María Idalina Rodríguez, directora ejecutiva de AserTech, empresa encargada del desarrollo tecnológico.

Historia

Los teléfonos móviles se han convertido en una necesidad por sus múltiples beneficios y funciones, tales como la posibilidad de comunicarse de manera rápida y muy sencilla a través de mensajes de texto, llamadas y videollamadas con personas de cualquier lugar del mundo; también por el fácil acceso a internet y las múltiples aplicaciones que han surgido, donde no todas abarcan el sector salud.

A partir de estas premisas, fue como se concibió el desarrollo de NovemApp, una aplicación que llegó para cambiar paradigmas, con el firme propósito de automatizar y digitalizar todo lo concerniente con el expediente médico y una sincronización de datos, mejorando la interacción médico-paciente. La aplicación fue creada por AserTech; empresa de origen venezolano con trayectoria en el mercado tecnológico.

Tecnología

Rodríguez comunicó que NovemApp fusiona la tecnología con la salud donde se continúa desarrollando e integrando la inteligencia artificial, machine learning garantizando las notificaciones, alertas preventivas y apoyo en casos de emergencias médicas. En ese mismo orden de ideas, expresó con detalle que con Novemapp “queremos impulsar la conectividad, desarrollo, IA, en la medicina al alcance de todos, desde el estudiante, médico en inicio de profesión, cruz roja, fundaciones, consultorios médicos experimentados entre otros”.

También explicó que esta aplicación comprende la necesidad de instrumentar un expediente clínico electrónico universal, como una herramienta crucial en la construcción de un sistema de gestión sanitaria pública y privada, más eficiente y confiable, capaz de interconectarse de forma personalizada entre médicos y pacientes. En estos contextos, es un gestor de telemedicina para pacientes completamente viable, ya que los expedientes estarán en la nube contando con una plataforma robusta de seguridad a través de Amazon Web Services.

De igual forma, puntualizó que es una herramienta que brinda la posibilidad de implementarse en cualquier país ya que “El usuario tendrá acceso a citas, recordatorio de medicamentos y botón de emergencia, también recibirá asistencia médica On-line de parte del equipo médico certificado que conforma Novem, en medio de la situación que vivimos frente al COVID-19 con un módulo de cuestionario rápido y sencillo”

Rodríguez, señaló que el usuario deberá contar con un smartphone y conexión a Internet. Posteriormente, una vez que descargue la App y se registre, tendrá que ingresar toda su información clínica tales como: patologías, antecedentes, medicaciones, entre otros datos relevantes. Así lo tendrá disponible siempre en la palma de su mano.

Asimismo, añadió “Novem esta disponible para aquellos que se inician en el sector salud y aquellos cuya experiencia es primordial, creando una interfaz colaborativa, de acceso múltiple y de bajo costo, a fin de mejorar la calidad de vida de muchas personas, con acceso limitado a la salud especialmente el mercado LATAM”.

Esta novedosa plataforma cuenta con un módulo para los profesionales de la salud, con la que pueden brindar una rápida atención en su consultorio, al gestionar los expedientes médicos de tus pacientes, consultas y citas médicas así como la sincronización de datos clínicos de tu paciente, dijo Rodríguez.

Para finalizar indicó que NovemApp ya se encuentra disponible en sistemas Android y IOS al igual que cuenta con una plataforma web para profesionales de la salud. “Descárguela y visualice el mundo de posibilidades y beneficios que le traerá a su salud”.

Nota de Prensa

Emprendedores venezolanos crean NovemApp, Aplicación de Telemedicina was last modified: by

En : Apps