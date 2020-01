En 2019 se reportaron casi 6mil avistamientos de OVNIS

De acuerdo con el Centro Nacional de Informes de Ovnis (Nuforc, por sus siglas en inglés).

En el año 2019 recibieron 5.971 reportes de avistamientos de ovnis (objetos voladores no identificados) en Norteamérica, un incremento del 43% con respecto al 2018 cuando se reportaron 3.395 casos.

De acuerdo con un reporte de CNN en Español, «la organización no puede explicar la razón del incremento en el 2019, que incluye luces blancas titilantes, bolas de fuego y objetos con forma de platillo, y es que uno de los misterios de la ufología es lo variables que pueden ser los números de un año a otro, según lo reporta la organización».

La cadena de noticias estadounidense, en su portal en español agregó que «el estado de California lideró en la nación con el mayor número de observaciones de ovnis, 485 en total, un incremento de 182 avistamientos con respecto al 2018. La Florida ocupó el segundo lugar con 385 avistamientos en el 2019, 156 más que en el 2018 según datos del centro de informes de ovnis».

En septiembre del 2019, el portavoz de la Marina Joseph Gradisher confirmó a varios medios de comunicación estadounidenses la veracidad de unos vídeos captados por el Ejército en los que se pueden observar tres objetos voladores no identificados (ovnis). Gradisher afirma que, en efecto, fueron grabados por militares, pero no estaban destinados a hacerse públicos, según reseñó el diario madrileño ABC.

El acrónimo ovni se refiere genéricamente a objetos voladores que no han sido identificados y no está vinculado necesariamente a la vida extraterrestre. Las autoridades suelen referirse a ellos como artefactos o fenómenos sobre los que puede haber multitud de explicaciones, que van de las más banales, como reflejos o rarezas meteorológicas, a otras más elaboradas que incluyen la posibilidad de que se trate de basura espacial, de cometas o hasta de sofisticados drones.

En : Insólito