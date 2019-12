En 2020, Laser Airlines inicia vuelos regulares hacia Bogotá

Caracas, diciembre de 2019.- La oferta de Laser Airlines se incrementará a partir del 3 de febrero con la incorporación de Bogotá como nueva ruta internacional de la aerolínea.

La empresa ofrecerá a sus pasajeros una frecuencia diaria, con salida desde Caracas a las 8:00 a.m. y retorno a las 10:45 a.m. Para operar este nuevo destino, Laser Airlines contará con aeronaves que brindarán 12 asientos en clase ejecutiva y 137 en clase turista.

“En esta fase inaugural, nos complace ofrecer a nuestros clientes una tarifa especial, considerando la demanda de este destino, así como la cercanía y hermandad que históricamente han unido a Colombia y Venezuela. Con Bogotá seguimos apostando a nuestra expansión y a la oferta integral de servicio que prestamos con la calidad y calidez que nos caracterizan”, dijo Eliana Verkooke, Gerente de Ventas de Laser Airlines.

De esta manera, Bogotá se suma a las operaciones internacionales de la línea aérea en Panamá y Santo Domingo en República Dominicana.

Los pasajeros disfrutarán de catering y bebidas a bordo, además de una franquicia de equipaje que comprende dos maletas de 23 kg en clase ejecutiva y una pieza de 23 kg en turista, más un equipaje de mano de 8 kg.

La nueva ruta incluye web check-in y la clase ejecutiva permite acceso a los salones VIP del terminal internacional de Maiquetía.

Los boletos podrán ser adquiridos a través de la página web www.laserairlines.com y del call center 0501-LASER00. Asimismo, por medio del correo internacional@laserairlines.com, stands y oficinas comerciales de Laser Airlines en las principales ciudades del país.

