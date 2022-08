En 2023, Venezuela comenzará a recibir Cruceros turísticos europeos.

CARACAS, VENEZUELA.- La primera embacación traerá turistas provenientes de España, Alemania, Bélgica, Francia e Italia.

Venezuela recibirá el 3 de enero de 2023 el primer crucero procedente de Europa en 15 años, informó este jueves el ministro de Turismo, Alí Padrón, quien indicó que se trata de un buque alemán que partirá desde España y llegará a la isla venezolana de Margarita.

«El 3 de enero es la llegada del primer crucero desde Europa en 15 años (…) Se rompe el celofán de las medidas coercitivas unilaterales que impidieron durante muchísimos años la llegada de cruceros desde Europa. Este crucero es alemán, pero sale desde España y van a llegar al puerto de El Guamache, en Margarita», dijo el ministro durante un acto junto al presidente Nicolás Maduro.

Desde la costa de Adícora, en Falcón, indicó que la embarcación traerá turistas provenientes de España, Alemania, Bélgica, Francia e Italia.

Por otra parte, Padrón explicó que en octubre se reanudará la «turoperación» con Rusia, directamente desde Moscú a Porlamar, donde se ubica la isla de Margarita, con una frecuencia de cinco rutas a la semana y un promedio de 440 turistas por vuelo.

El funcionario aseguró que ambos gobiernos trabajan para habilitar también vuelos directos desde el país euroasiático hasta el estado Falcón, en el noroeste de Venezuela.

Además, destacó que, «gracias a las excelentes relaciones comerciales y de todo tipo» entre Venezuela y Cuba, actualmente se realizan «vuelos de turismo de compra» desde La Habana a Margarita dos veces por semana.

«Este es un turismo de alta gama. El promedio de compra del turismo cubano es de 3.000, 4.000 y 5.000 dolares en cuatro días, es un turismo de compra que va a dinamizar la economía», dijo y adelantó que esperan activar también la ruta de La Habana-Punto Fijo (Falcón), aunque sin precisar fechas.