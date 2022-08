En Adícora, Edo. Falcón. Gobierno de Venezuela Construirá aeropuerto para impulsar el turismo

CORO, VENEZUELA.- Nicolás Maduro anunció la construcción del aeropuerto en Adícora, Falcón, para impulsar el turismo en uno de los estados con las mejores playas del país, por lo cual se comprometió con los recursos para la obra.

“Hay que hacerlo y fortalecer de manera inmediata la conexión y vuelos directos hasta Punta de Piedra desde República Dominicana, Panamá y el Caribe. Qué vengan los turistas del Caribe y Europa”, expresó durante la jornada de trabajo desde las costas falconianas.

Así mismo, manifestó que Venezuela garantiza el derecho a la recreación, el descanso y el turismo a todo el pueblo venezolano.

“Ya empezamos a ver los frutos de la recuperación económica, paso a paso; nadie nos va a detener, viendo al mundo sacudido por una crisis energética, por cambio climático, por un lado incendios, por otro lado inundaciones terribles que azotan al mundo. Nosotros vamos navegando firmes”, agregó.

Inauguraran Los Vientos

Nicolás Maduro, junto al gobernador de Falcón, Víctor Clark, inauguró dos bulevares en la ciudad costera de Adícora, los cuales integran el nuevo parque Los Vientos, ubicado en uno de los mejores lugares para los deportes acuáticos extremos