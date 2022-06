En Afganistán poderoso sismo de 5,9 grados deja más de 1000 muertos

KABUL, Afganistán,- Casi 1000 muertos han sido reportados por el gobierno afgano, unas 920 en la cuenta actual y a más de 600 los heridos por el terremoto de 5,9 grados registrado en horas de la noche de este martes 21 de Junio de 2022, al de Afganistán. (Mientra se redactaba esta nota, se pudo conocer que ya superan los 1000 muertos, 10.28am -4GMT)

Sigue realizándose búsqueda de supervivientes en la mayor catástrofe desde la llegada de los talibanes al poder.

Balance y Cifras de Víctimas.

«Murieron 920 personas y 610 resultaron heridas» por el terremoto que afectó sobre todo a dos provincias del este de Afganistán, en la frontera con Pakistán, afirmó en una rueda de prensa el viceministro para la Gestión y Respuesta de Desastres, Mawlavi Sharfuddin Muslim.

El último balance de muertos y heridos lo confirmó también a Efe un portavoz del Ministerio de Gestión y Respuesta de Desastres afgano, Mohammad Nasim Haqqani, que concretó que la provincia más afectada fue Paktika, seguida de Khost y Nangarhar.

El seísmo se registró la noche del martes a unos 46 kilómetros de Khost, capital de la provincia homónima, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que informó también de una réplica de 4,5 grados.

Además, en el vecino Pakistán al menos una persona murió «al derrumbarse el techo de su casa debido al terremoto», dijo a Efe Taimoor Ali, portavoz de la Autoridad de Gestión de Desastres de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, donde se produjo el suceso.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran numerosas casas destruidas y a heridos siendo atendidos en camillas a la intemperie en las zonas afectadas en Afganistán.