En Alemania aparecen al menos 9 muertos por trombosis debido a la vacuna de AstraZeneca de 31 casos reportados por el Instituto Paul Ehrlich.

Los casos registrados por el Instituto Paul Ehrlich (IPE), mujeres de entre 20 y 63 años y hombres entre 36 y 57 años, nueve fueron mortales.

El Instituto Paul Ehrlich organismo regulador de las vacunas en Alemania ha informado que ha registrado 31 casos de una rara forma de coágulo de sangre en el cerebro nueve de los cuales resultaron fatales después de que las personas recibieran una vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca.

Los casos trombosis de las venas del seno o CSVT, provocaron en 19 de ellos hubo una deficiencia de plaquetas en la sangre o trombocitopenia.

En Alemania: Al menos 9 muertos por trombosis debido a la vacuna de AstraZeneca was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias de Europa