Imputan al expresidente Mauricio Macri por enriquecimiento ilícito

La Justicia de Argentina imputó este lunes al expresidente Mauricio Macri por supuesto enriquecimiento ilícito, en el marco de una causa que investiga el presunto ocultamiento de parte de su patrimonio cuando fue elegido mandatario, informó la agencia Télam.

La denuncia había sido presentada la semana pasada por la Oficina Anticorrupción (OA), organismo que controla a la administración pública a nivel nacional.

La decisión fue adoptada por el fiscal federal Ramiro González, quien dispuso las primeras medidas de prueba.

Según consta en la denuncia, la OA descubrió que varias operaciones de acciones de la firma Agropecuaria del Guayquiraro (Agro G. S.A.) iban a parar mediante transferencias a un fideicomiso ciego creado por el gobierno de Macri.

Dichos movimientos «le permitieron al Fideicomiso Ciego de Administración hacerse de 54.286.824 pesos (unos 570.000 dólares) entre 2017 y 2020, suma que el 20/02/20, al finalizar el contrato de fideicomiso, fue reintegrada a Mauricio Macri».

De acuerdo a la presentación, que quedó a cargo de la jueza María Servini de Cubría, Macri habría adquirido acciones de la compañía por un total de 5.064.938 pesos (53.000 dólares) «provenientes de un ilícito penal», hecho que se habría concretado «entre el 02/09/13 y el 12/04/16, con la doble finalidad de otorgarle apariencia de licitud al dinero espurio invertido, y que éste genere futuros dividendos también aparentemente lícitos».

El escrito señala además que Macri habría omitido «maliciosamente» declarar «su real tenencia accionaria en dicha sociedad en la Declaración Jurada Patrimonial correspondiente al año 2015», presentada ante la Oficina Anticorrupción.

EN ARGENTINA: Imputan al expresidente Mauricio Macri por enriquecimiento ilícito was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias Internacionales