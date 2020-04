En Argentina: Un joven rompió la cuarentena contagió a su abuelo y este muere por covid-19

Un joven argentino llamado Eric Torales, quien regresó de viaje con síntomas de Covid-19 asistió a una fiesta de su prima y contagió a los asistentes, incluido su abuelo, quien falleció.

En la ciudad de Buenos Aires, municipio Moreno, se confirmó el deceso de Luis Suárez, de 71 años, que falleció en un sanatorio privado después de ser contagiado por su nieto.

Torales venía de Estados Unidos y al llegar no cumplió con la cuarentena recomendada, sino que asistió a la fiesta de su prima, donde hubo más de 100 invitados.

«La situación nos incendió el mapa, si no tendríamos 4 casos y no 26», dijo Juan Varani, subsecretario de Programación y Planificación Sanitaria de Moreno.

